Frostpunk 2 zapowiedziany. Powrót polskiego mroźnego hitu 11 bit studios

Warszawscy deweloperzy z 11 bit studios zaczynali od nieco już zapomnianej serii Anomaly, by później oczarować świat ciężkim klimatem This War of Mine, który nawet trafiła na polską listę lektur jako pierwsza gra w historii. Ostatnim dużym hitem studia był Frostpunk z 2018 roku. Firma od pewnego czasu teasowała kolejną mroźną produkcję, ale nie ujawniała jej tytułu ani żadnych innych szczegółów. Teraz już wiemy, o co dokładnie chodziło.Dwa dni temu w mediach społecznościowych 11 bit studios pojawiła się niewiele mówiąca grafika z podpisem SnowBloodOil i datą 12 sierpnia. Śnieg i krew teoretycznie mógłby nawiązywać do Frostpunka, ale ropa? Rozwiązaniem zagadki okazała się właśnie druga część Frostpunka z nieco zmienionymi założeniami świata. W jedynce podstawą energetyki i ekonomii był węgiel, we Frostpunku 2 będzie nim ropa naftowa.

tutaj w powiększeniu / Foto: 11 bit studios Klimatyczna strona z gazety z uniwersum gry -/ Foto: 11 bit studios

Zapowiedź nowej części, to okazja na darmowy weekend i promocję z pierwszym Frostpunkiem

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie prasowym - "Po erze węgla, podbój mroźnego Frostlandu w celu rozwoju przemysłu naftowego wydaje się być nową nadzieją na przeżycie dla resztek ludzkości. Zmiany jednak nie przychodzą łatwo. Bowiem nie każdy w różnorodnym i rozwarstwionym społeczeństwie zgodzi się na nowy kierunek rozwoju." Dla przypomnienia warto wspomnieć, że Frostpunk opowiada o poszukiwaniu nowego domu przez Londyńczyków w epoce wiktoriańskiej, ale podczas nagłego mocnego zlodowacenia. Technologia świata ma steampunkowy charakter, a gracz wciela się w zarządcę miasta, choć to znacznie więcej niż typowy city builder. Charakter rozgrywki skierowany jest w inną stronę.Sequel Frostpunka ma mieć o wiele większą skalę niż początkowa odsłona. Znów nie zabraknie ciężkich decyzji i ponoszenia ich konsekwencji. Gracze będą mogli kształtować społeczeństwo i miasto według swojego uznania. Często przetrwanie i wartości moralne będą szły w sprzeczności, podobnie jak miało to miejsce w This War of Mine czy pierwszym Frostpunku. Przy okazji z racji zapowiedzi dwójki, pierwsza odsłona gry jest dostępna od teraz aż do poniedziałku 16 sierpnia o godzinie 19:00 na Steam w ramach darmowej weekendowej rozgrywki. Jeśli przypadnie wam do gustu, to aktualnie trwa promocja z obniżką aż o 70 proc. do ceny 32,99 złotych.Niestety nie wiemy, kiedy Frostpunk 2 miałby mieć swoją premierę, ale już teraz da się dopisać go do listy życzeń na popularnych platformach. 11 bit studios zapowiedziało, że gra wyjdzie na Steam, Epic Games Store i GOG. Bardzo możliwe, że podobnie jak w przypadku pierwszej odsłony, studio przygotuje w późniejszym czasie port na konsole.Źródło i Foto: 11 bit studios