Diablo 4 z problemami? Z zespołu odeszli kluczowi pracownicy

Kolejne zwolnienia w Blizzard Enterainment

Luis Barriga, były reżyser Diablo 4 |

Źródło: Blizzard Enterainment

Potwierdzamy, że Luis Barriga, Jesse McCree oraz Jonathan LeCraft nie są już zatrudnieni w firmie. Nie brakuje nam utalentowanych deweloperów, a nowi liderzy już zostali przydzieleni na odpowiednie stanowiska. Nie mamy wątpliwości, że jesteśmy w stanie bez przeszkód kontynuować postępy nad rozwojem naszych gier, dostarczać naszym użytkownikom niesamowitych wrażeń i pracować bezpiecznym oraz produktywnym środowisku.

Trudno ostatnio usłyszeć coś dobrego o spółce Activision Blizzard. Praktycznie nie ma tygodnia bez informacji o zwolnieniach bądź kolejnych kontrowersjach. Jak się okazuje, teraz z problemami zmagać się może zespół odpowiedzialny za Diablo 4. Odeszli bowiem z niego kluczowi pracownicy.Kłopoty w amerykańskiej korporacji coraz bardziej się piętrzą. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o odejściu prezesa Blizzard Entertainment – J. Allena Bracka . Teraz przyszedł czas na następną „czystkę”. Ze studiem deweloperskim pożegnały się bowiem trzy osoby, które miały istotny wpływ na przebieg prac na kilkoma projektami.Jedną z nich jest. Do Blizzard Entertainment dołączył w 2006 roku i tak naprawdę był najpopularniejszą twarzą produkcji, gdyż to on jako pierwszy zapowiedział prace nad kontynuacją kultowej serii. Poza tym firmę opuścił, człowiek pełniący rolę głównego projektanta poziomów w Diablo 4, oraz– jeden z designerów World of Warcraft.Oficjalne powody zwolnień nie są znane. Według źródeł, powyżej wymienieni. Ponadto LeCraft oraz McCree podobno uczestniczyli w hotelowych spotkaniach, gdzie nie tylko nadużywano alkoholu, ale także nakłaniano pracownice do seksu.Rzecznik prasowy Activision Blizzard potwierdził doniesienia o odejściu pracowników i skomentował je w następujący sposób:Jeszcze kilka dni temu potwierdzono, iż prace nad Diablo 4 postępują bez jakichkolwiek zakłóceń. Informacja o zwolnieniu kluczowych osób poddaje te zapewnienia w wątpliwość. Na razie jednak gracze z pewnością są skupieni nie na „czwórce”, ale odświeżonej wersji Diablo 2. Tu raczej nie ma mowy o jakichkolwiek opóźnieniach premiery, która docelowo nastąpi 23 września 2021 roku Źródło: Kotaku / Foto. Blizzard Entertainment