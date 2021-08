Beta Diablo II Resurrected otwarta dla wszystkich oraz wczesny dostęp w przedsprzedaży

Fani klasycznego Diablo II poczują się jak w domu / Foto: Blizzard

W testach edycji Ressurected wcielimy się nie tylko w barbarzyńcę, amazonkę i czarodziejkę, ale też ciężkozbrojnego paladyna i zmiennokształtnego druida. Deweloperzy oddadzą nam do dyspozycji wieloosobową drużynową (do ośmiu graczy) rozgrywkę online oraz pojedynki PvP. Co ważne, mimo wyboru zawartości gry wyłącznie w postaci pierwszych dwóch aktów produkcji, w becie nie będzie żadnego ograniczania poziomów, co ma zachęcić do eksperymentów z różnymi konfiguracjami postaci. Jeśli spodoba się wam przedpremierowa edycja, to na premierę pełnej poczekacie do 23 września 2021 roku.Źródło i Foto: Blizzard