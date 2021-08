Xbox Game Pass ze świetnymi nowościami. Wśród nich Stardew Valley

Xbox Game Pass otrzyma świetne gry niezależne

Nothing clears the mind quite like casting a line (in Stardew Valley [which is coming soon]) pic.twitter.com/p2quuQlsGh — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) August 10, 2021

Library of Runa – już dostępne

Aragami 2 – 16 września (tylko konsole)

Evil Genius 2: World Domination – IV kwartał 2021 roku(tylko konsole)

Pupperazzi – nie podano terminu (tylko konsole)

Stardew Valley – jesień 2021 roku

Xbox Game Pass to bez wątpienia rewolucyjna usługa. W jej ofercie znajdziemy setki świetnych gier, do których dostęp wykupić możemy za kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Co najważniejsze – biblioteka tytułów tam obecnych z miesiąca na miesiąc się powiększa. Niedługo zagoszczą w niej naprawdę świetne pozycje.Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z ogłoszeniem sierpniowych nowości w Xbox Game Pass. Nie minęło dużo czasu, a Microsoft już przedstawił niektóre plany na resztę roku. Stało się to podczas wirtualnej imprezy [email protected] Showcase, gdzie przekazano nieco interesujących informacji. Przede wszystkimNajwiększą niespodzianką okazała się, niezwykle popularnej gry symulacyjnej, gdzie wcielamy się w bohatera dziedziczącego farmę. Zadaniem użytkownika jest rzecz jasna dbanie o otrzymany teren, nawiązywanie relacji z innymi postaciami oraz wykonywanie licznych aktywności pobocznych. Produkcja zadebiutowała w 2016 roku i od tamtej pory zyskała miano wręcz kultowej.Jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji spróbować Stardew Valley, to chyba właśnie będzie ku temu idealna okazja. Poniżej znajdziecie resztę ujawnionych gier, które trafią niedługo do Xbox Game Pass:Fani produkcji niezależnych z pewnością ucieszą się na wieść o obecności powyższych tytułów. Jeśli nigdy o nich nie słyszeliście, to nic nie szkodzi na przeszkodzie, by w końcu się z nimi zaznajomić!Źródło i foto: Xbox