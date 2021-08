Imponujące dzieło w Minecrafcie. Graficzny generator wykresów funkcji matematycznych

Ogromna konstrukcja w Minecrafcie pokazuje świetnie odwzorowane wykresy matematyczne

Ogrom kalkulatora sprawia problem z szybkością działania, jego operacje to wiele godzin

Minecraft pozwala na tworzenie naprawdę złożonych konstrukcji. I nie chodzi tylko np. o odwzorowanie miejsc z filmów i realnego świata, a działające maszyny elektroniczne. Zamiast obwodów elektrycznych i bramek logicznych gracze wykorzystują elementy z redstone. Ostatnim wyjątkowo imponującym dziełem stał się kalkulator.Ale nie byle jaki. Zwykłe kalkulatory są świetnymi pokazami umiejętności i pasji swoich konstruktorów będąc naprawdę złożonymi projektami, ale tym razem internauta poszedł jeszcze o krok dalej. Jego masywny graficzny kalkulator nie podaje wyników w zapisie liczbowym, a prezentuje wykresy funkcji matematycznych na wielkim ekranie. Cała maszyneria zawieszona jest w powietrzu, a jak wyjaśnia autor, jej budowanie i projektowanie zajęło mu mniej więcej miesiąc.Na początku wprowadza się dowolne równanie o długości do 38 znaków. Numeryczny zapis równania pokazuje się na niewielkim (w porównaniu do reszty wielkiej struktury) wyświetlaczu. Później maszyneria rysuje graficzne przedstawienie funkcji na kwadratowym ekranie o boku długości 101 punktów obrazu. Prezentowana przez ogromną konstrukcję część wykresu mieści się pomiędzy współrzędnymi -50 i 50 zarówno na osi X jak i Y.Legitymujący się pseudonimem mattbatwings2 minecraftowy inżynier zaznacza, że kalkulator potrzebuje modyfikacji Carped Mod, aby działał sprawniej. Choć nawet w tym wypadku jego praca jest wyjątkowo powolna. Rysownie poszczególnych blokowych pikseli obrazu z racji na ogrom urządzenia jest wyjątkowo długie. Nawet z nim, zależnie od złożoności wykresu, tworzenie graficznej reprezentacji funkcji zajmuje od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin.Maszyna TI-MC (tak właśnie nazwał ją mattbatwing2) w zasadzie mogłaby być odtworzona w realnym świecie z wykorzystaniem elektronicznych elementów (po drobnych poprawkach uwarunkowanych wykorzystaniem realnej elektroniki). Wtedy miałaby zdecydowaną przewagę w szybkości działania.Źródło i foto: mattbatwings2 @ reddit / thegamer