GTA V na nową generację konsol. Poznaliśmy szczegóły

Nowe doniesienia.

GTA V ze wsparciem dla 4K na PlayStation 5

Premiera GTA V odbyła się w 2013 roku. Od tamtej pory gra ukazała się na PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One oraz PC. Fani z coraz większą niecierpliwością domagają się jakichkolwiek oficjalnych wieści w kwestii ewentualnej kontynuacji. Na razie jednak muszą przygotować się na debiut „piątki” na konsolach dziewiątej generacji. Właśnie poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące wydania.Planowany debiut ulepszonej wersji GTA V nastąpi. Rockstar Games nie przekazało jednak tak naprawdę jeszcze jakichkolwiek informacji dotyczących produkcji. Wiadomo wyłącznie, iż doczeka się ona usprawnień oraz ulepszeń wykorzystujących pełnię możliwości nowej generacji konsol.Teraz mamy do czynienia z dość nietypową sytuacją. Na oficjalnym niemieckim blogu Sony pojawił się specjalny wpis zawierający spis gier debiutujących w 2021 roku. Znalazło się tam oczywiście GTA V. Co jednak ciekawe,. Brzmi interesująco i dosyć wiarygodnie.