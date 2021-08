Cookie Clicker trafi na Steama. To kultowa gra przeglądarkowa

Świetna wiadomość.

Cookie Clicker dostępny z poziomu Steama

Cookie Clicker to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych gier przeglądarkowych. Zadaniem gracza jest klikanie w ciasteczka w celu zwiększania ich produkcji, a przy okazji nabywanie różnego rodzaju bonusów, by ten proces przyspieszyć. Jak się okazuje, produkcja już za kilka tygodni wyląduje na Steamie.Oryginalnyza sprawą deweloperów ze studia Orteil i DashNet. Od tamtej pory wzbogacił się o mnóstwo aktualizacji oraz ulepszeń. Mowa tu między innymi o muzyce skomponowanej przez C418 – artystę odpowiedzialnego za m.in. ścieżkę dźwiękową do Minecrafta.Zapewne większość z Was grę kojarzy. Z pozoru banalna, lecz w rzeczywistości niezwykle wciągająca. Tak zresztą podsumować można wszystkie dobre clickery obecne na rynku. Twórcy po ośmiu latach od debiutu zdecydowali się rozszerzyć dostępność tytułu również o platformę Steam