Remake trzech części GTA coraz bliżej? Pojawiły się nowe doniesienia

Brzmią one dosyć wiarygodnie.

Fani GTA doczekają się odświeżonych wersji kilku gier?

Some of these will almost certainly cover GTA titles. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) August 8, 2021

O pracach nad odświeżonymi wersjami niektórych odsłon serii GTA mówi się od dawna. Poszlak na ten temat z czasem pojawia się coraz więcej. Właśnie pojawiły się nowe doniesienia w tym temacie i co najważniejsze – brzmią dosyć wiarygodnie. Na co więc mogą liczyć fani popularnego cyklu?Kilka dni temu firma Take-Two zorganizowała konferencję dla inwestorów , gdzie przekazano m.in. informacje o przychodach. Ponadto przedstawiono strategię rozwoju na najbliższe lata – to właśnie ten element wzbudził największe emocje wśród graczy. Okazuje się bowiem, iż w produkcji znajduje się sześć „nowych wersji wydanych już tytułów”.Trzy z nich nie stanowią tajemnicy – mowa o GTA V, GTA V Online oraz Kerbal Space Program. Szczegółów pozostałych produktów nie wyjawiono, lecz w sieci natychmiastowo wysnuto szereg teorii. Najpopularniejszą z nich jestPojawiają się również głosy o odświeżonej edycji GTA III, GTA Vice City oraz GTA San Andreas. Taki scenariusz niezbyt do mnie przemawia, gdyż Take-Two stwierdziło, iż nie chce tworzyć „prostych portów”. Nie chce mi się wierzyć w równoczesną inwestycję ogromnej ilości nakładów na tak obszerne produkcje.