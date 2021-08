Syndicate i Ultima Underworld za darmo na GOG.com. Kultowe gry za 0 zł

Wiele osób na pewno się ucieszy

Na platformie GOG.com regularnie pojawiają się promocje na nieco starsze tytuły. Niejednokrotnie były one udostępniane zupełnie za darmo, co zapewne wywoływało uśmiech na twarzach fanów retro zabawy. Jak się okazuje, teraz mamy do czynienia z kolejną tego typu ofertą.Mowa o udostępnieniu czterech legendarnych pozycji od EA za 0 zł - Ultima Underworld: The Stygian Abyss, Ultima Underworld II: Labyrinth of Worlds, Syndicate oraz Syndicate Wars. Co należy zrobić żeby je odebrać? Wystarczy udać się na dedykowaną stronę , zalogować się na swoje konto oraz sfinalizować transakcję. Nic trudnego.

Co sie zaś tyczy samych gier, to, swego czasu były bowiem niezwykle popularne. Teraz bezdyskusyjnie można przypiąć im łatkę wręcz kultowych. Jeśli jednak nigdy o nich nie słyszeliście, to poniżej znajdziecie ich krótki opis.to klasyka gatunku cRPG. Swoją premierę miała w 1992 roku i wtedy stanowiła niemałą rewolucję. Wprowadzone rozwiązania oraz mechaniki wyprzedzały debiutujące w tym samym okresie tytuły. Zadaniem gracza jest odnalezienie porwanej córki króla Britisha - w tym celu musi przemierzyć on trójwymiarowy świat oraz zmierzyć się z wieloma przeciwnościami. Za największe atuty gry uznaje się jej nielinowość oraz świetną fabułę. Jeśli nie przeszkadza Wam przestarzała grafika oraz toporne sterowanie, to śmiało! Druga część serii ujrzała światło dzienne dokładnie rok po pierwowzorze i również została przyjęta bardzo ciepło.to już nieco inna para kaloszy. Mówimy tu bowiem o dynamicznej strategii z 1993 roku osadzonej w cyberpunkowych realiach. Gracz musi zarządzać mega-korporacjami oraz rozbudowywać syndykat. Co ciekawe, GOG.com udostępnia produkcję w wersji Plus zawierającej dodatek rozbudowujący oryginał o nową kampanię itd. Zarówno pierwsza część, jak i jej kontynuacja - Syndicate Wars - są niezwykle wysoko oceniane.Z odebraniem tytułów nie trzeba się jakoś specjalnie spieszyć.Gdy wybije wtedy godzina 19:00, to znów za dostęp do treści będzie trzeba zapłacić. Wiadomo jednak jak to jest - jeśli teraz powiecie "okej, to potem przypiszę sobie do biblioteki", to zapewne już o tym zapomnicie. Warto więc poświęcić minutę i już teraz przygarnąć legendarne gry.Źródło i foto: GOG.com