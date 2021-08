Koniecznie odbierz za darmo. Hit akcji A Plague Tale: Innocence na Epic Games Store

A Plague Tale: Innocence z branżowymi ocenami 8 i 9 na 10, to świetna przygodowa akcja i skradanka

Naprawdę dobra produkcja do odebrania w pełni bezpłatnie na Epic Games Store. Po niezłych ale nie mających miana dużych hitów produkcjach Train Sim World 2 i Mothergunship, tym razem otrzymujemy całkiem świeży świetnie oceniany średniowieczny przygodowy tytuł akcji A Plague Tale: Innocence i niezależny Minit.Nieczęsto Epic Games Store serwuje nam za darmo tak znakomite i całkiem nowe tytuły. Zwykle przebrzmiałe gry lub po prostu niezależne projekty. Jednak A Plague Tale: Innocence stworzony przez francuskie studio Asobo Studio miał swoją premierę w 2019 roku i spotkał się z naprawdę bardzo wysokimi ocenami branżowych mediów (zwykle 8 lub 9 w dziesięciostopniowej skali) czy samych graczy.W omawianej produkcji wcielamy się w rodzeństwo (głównie kierujemy starszą siostrą Amicią, ale możemy wydawać polecenia młodszemu bratu Hugo czy okazjonalnie innym postaciom) próbujące przetrwać podczas plagi czarnej śmierci w średniowiecznej Europie. Rodzice głównych bohaterów nie żyją, a inkwizycja szuka Hugo. W tej grze TPP musimy rozwiązywać pewne zagadki środowiskowe i przemierzać coraz to nowe etapy uważając na strażników czy inne wrogie postacie oraz szczury. Naszymi sprzymierzeńcami są proca, przemykanie w ciemności, ale czasami też ogień.Początkowo Epic Games Store zapowiadał Speed Brawl będący beat’em upem, ale finalnie oferuje nam Minit w formie powtórki. Za pierwszym razem firma rozdawała go całkiem dawno temu, bo od 3 do 10 października 2019 roku. Tak, promocje Epic Games Store z bezpłatnymi grami mają już kilka lat na karku, a twórcy Unreala i Fortnite dalej serwują nam kolejne darmowe produkcje.Minit jest grą przygodową z bardzo minimalistyczną oprawą graficzną. Za każdym razem mamy tylko 60 sekund na jedno podejście. Odkrywamy sekrety, wypełniamy misje, rozmawiamy z postaciami niezależnymi, odkrywamy świat i walczymy z wrogami, ale po minucie budzimy się kolejny raz w swoim łóżku (ewentualnie w kolejnych specjalnych lokacjach, jeśli je odkryjemy). Nasza postać musi zażegnać ciążącą na niej klątwę minutowej doby.Tak jak zwykle przy dopisywaniu do naszego konta Epic Games Store darmowych gier, musimy udać się na główną witrynę platformy i po zalogowaniu przewinąć widok aż do sekcji z podpisem "Bezpłatne gry". Później wchodzimy w interesujący nas tytuł i klikamy na "Pobierz" po czym przechodzimy krótki proces podobny do kupna, ale nie wydajemy ani grosza. Dla każdej z gier trzeba przeprowadzić go osobno.