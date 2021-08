Battlefield V do odebrania zupełnie za darmo

Battflefield V za darmo - jak odebrać?

Już za kilka miesięcy światło dzienne ujrzy Battlefield 2042 – kolejna odsłona popularnego cyklu. Electronic Arts stara się umilić ten czas oczekiwania poprzez m.in. udostępnianie poprzednich części zupełnie za darmo. Teraz przyszła pora na kolejną ofertę, której warto nie przegapić.Nie tak dawno informowaliśmy Was o bezpłatnym Battlefield 1 oferowanym we współpracy wydawcy z Amazonem. Teraz mamy przyjemność przekazać wieść o identycznej ofercie, lecz tym razem w jej skład wchodzi Battlefield V – najnowsza produkcja z serii. Swoją premierę miała w 2018 i od tamtej pory doczekała się kilku pokaźnych rozszerzeń oraz aktualizacji.Akcja gry osadzona jest podczas II wojny światowej, lecz nie należy spodziewać się realistycznej wizji tego konfliktu. Do dyspozycji gracza jest tryb jednoosobowy oraz wieloosobowy (znajdzie się także battle royale). Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Battlefield V, to chyba nie będzie lepszej okazji.Przede wszystkim. Na szczęście istnieje, podczas którego także bez problemu można przypisać produkcję do biblioteki Origin. Wystarczy przejść na dedykowaną stronę , kliknąć przycisk „Try Prime” i podążać za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.Patrząc na ostatnie rozdawnictwo Electronic Arts, firma raczej nie liczy już na pokaźne wpływy z zakupów poprzednich odsłon serii Battlefield. „Piątka” jest teraz dostępna za pośrednictwem Amazon Prime, a ostatnio cieszyć się z jej bezpłatnej kopii mogli posiadacze PS Plus.Nie pozostaje nic innego jak odebrać Battlefield V i oczekiwać na premierę Battlefield 2042. Ta nastąpi już 22 października.Źródło i foto: Amazon, EA