Cztery gry za darmo w Microsoft Store. Sprawdź, jak je odebrać

Microsoft Store - odbierz gry za darmo

Super Bowling 3D - Spinning Bowl Match (do 4 sierpnia) - jeśli jesteś fanem kręgli - Super Bowling jest dla Ciebie! Jeśli lubisz zakładać te specjalne buty, brać ciężką kulę i strącać wszystko w dół - przyjdź i zrób to! Grając w nią możesz poprawić swoje umiejętności reakcji i uwagi! Jeśli wygrasz wirtualny turniej - prawdziwy będzie dla Ciebie łatwiejszy! Twoim jedynym celem jest strącenie wszystkich kręgli na końcu toru. Tym razem nie ma żadnych zasad - tylko ty i piłka! Do sterowania używaj strzałek. Obserwuj swój rosnący wynik i liczbę strzałów w górnej części ekranu.

Virtual Dog 3D - My Pet Simulator (do 8 sierpnia) - Marzysz o wirtualnym zwierzaku lub szukasz gry tamagotchi? Jest to specjalna aplikacja dla każdego, od dzieci do dorosłych! Cała zabawa z posiadaniem zwierzaka w twoich rękach! Świetna gra dla dzieci! Niech Twoje dziecko pokaże opiekę i oddanie do zwierzaka! Wystarczy dać dziecku grę, a ono już wie, co zrobić ze zwierzakiem, gwarantujemy! Baw się tak dobrze, jak to tylko możliwe! Karm zwierzaka, sprzątaj po nim i graj z nim w mini gry!

Rope Championship - The Tug of War (do 14 sierpnia) - Weź udział w naszych mistrzostwach w przeciąganiu liny Nie ma znaczenia, czy chcesz grać z przyjacielem, czy przeciwko komputerowi – gra jest przyjazna dla wszystkich. Produkcja oferuje trzy lokacje – pustynię, ulicę miasta oraz piaszczystą plażę.

Ragdoll Stickman Fight (do 14 sierpnia) - lataj nad ziemią wykonując swoje kung fu, zbieraj różne bonusy: pakiety zdrowia, tarcze i inne przydatne rzeczy żeby wygrać. Pokaż swoje umiejętności sztuk walki: wykorzystaj techniki sumo wrestlingu i kickboxingu. Powstrzymaj zbrodnie i pokonaj wszystkich wrogów.

Ostatnimi czasy gracze raczej nie mają na co narzekać. Darmowe produkcje rozdawane są praktycznie każdego tygodnia i nie zanosi się na to, by deweloperzy oraz wydawcy przestali okazywać swoją „hojność”. Teraz interesująca promocja trwa w cyfrowym sklepie Microsoft Store – nie wszyscy jednak będą zachwyceni.Można tam teraz bezpłatnie odebrać cztery niskobudżetowe gry. Poniżej znajdziecie ich nazwy wraz z szczegółowym opisem. Po kliknięciu w wybrany linkNie mówimy tu więc o… portach mobilnych gier. Być może nie są to jakieś ambitne tytuły, lecz nic nie stoi na przeszkodzie by je sprawdzić i zrelaksować się chwilę przy np. wirtualnych kręglach.Źródło i foto: Microsoft Store