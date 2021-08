Ariana Grande da koncert w Fortnite. Obejrzysz go za darmo

Będzie się działo.

Koncert Ariany Grande w Fortnite będzie darmowy

W 2019 roku miało miejsce historyczne wydarzenie w grze Fortnite. Koncert DJ Marshmello w Fortnite oglądało na żywo aż 10 milionów graczy. Mniej więcej rok później koncert Travisa Scotta w Fortnite zgromadził przed wirtualną sceną aż 12,3 miliona awatarów. Wygląda na to, że kolejna z gwiazd koncertujących w popularnej grze typu battle royale doprowadzi do pobicia zeszłorocznego rekordu. Epic Games zapowiedziało, że koncert w Fortnite da Ariana Grande.Epic Games kontynuuje serię koncertów supergwiazd Fortnite . Twórcy gry zapowiedzieli właśnie serię występów "Rift Tour", w których wystąpi nikt inny jak piosenkarka pop Ariana Grande. Pierwszy z koncertów odbędzie się 6 sierpnia, punktualnie o godzinie 24:00 czasu polskiego. Śpisz o tej godzinie? Bez obaw, kolejne odbędą się 7 i 8 sierpnia, w godzinach bardziej dopasowanych do naszej strefy czasowej. Twórcy gry zachęcają, aby na koncert przybyć z wyprzedzeniem - najlepiej na godzinę przed jego rozpoczęciem.W sprzedaży w Fortnite pojawią się oczywiście tematyczne przedmioty kosmetyczne. Możesz kupić strój Ariany, aby wyglądać jako gwiazda popu, a Piggy Smallz Back Bling, aby założyć sobie na plecy uroczy plecak. Oba gadżety zagoszczą w sklepie z przedmiotami Fortnite 4 sierpnia o godzinie 2:00 czasu polskiego. Wszyscy uczestnicy koncertu odbiorą pamiątkową parasolkę.Twórcy Fortnite chcą dzięki takim koncertom przyciągnąć do gry nowych graczy. Przy okazji zapowiedziano występy większej liczby kobiet. Podobno planowano wcześniej występ Lady Gagi, który niestety nigdy nie doszedł do skutku. Może kiedyś?Źródło: Epic Games