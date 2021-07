Ender Dragon z Minecrafta zabity przez stado uroczych aksolotli

Zwodnicza natura uśmiechniętych stworzonek.

Armia aksolotli kontra Smok Endu

Minecraft praktycznie nie ogranicza kreatywności graczy, pragnących stworzyć coś ciekawego w wirtualnym świecie złożonym z bloków. Widzieliśmy w nim już zatem nie tylko efektowne budowle, ale nawet działające komputery. Pewien youtuber postanowił wykorzystać wprowadzone w najnowszej aktualizacji Jaskinie i Klify pocieszne aksolotle do zabicia jednego z najgroźniejszych potworów w grze - Smoka Endu.Aksolotl to urocza jaszczurka wodna przypominająca rybę akwariową, której urosły nogi. Ta "chodząca rybka" szybko zjednała sobie sympatię graczy Minecrafta za sprawą przeuroczego wyglądu. Wygląd ten może być zwodniczy, a w grupie aksolotle potrafią być niezwykle skutecznymi zabójcami.GrayStillPlays ustawił grę tak, aby co 30 sekund pojawiał się koło niego nowy, oswojony aksolotl. Każdego z nich szybko awansował na kolejne poziomy, dzięki czemu potwory zyskały ofensywne zdolności. Z czasem stado aksolotli było w stanie skutecznie eksterminować w zasadzie wszystko na swojej drodze. Wtedy youtuber odwiedził krainę Smoka Endu. Ostrzał okazał się dla niego zabójczy.Źródło: YouTube