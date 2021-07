FIFA 23 będzie dostępna za darmo? To byłoby coś

Nowa plotka.





FIFA stanie się tworem free to play?





Do sieci przedostała się nowa plotka, według której EA miałoby przygotowywać się do udostępnienie popularnego symulatora piłki nożnej FIFA kompletnie za darmo. Sytuacja miałaby mieć miejsce w przypadku wersji gry oznaczonej numerem 23. Jeśli patrzeć na cykl wydawniczy, to o darmowej FIFIE moglibyśmy mówić już za 2 lata.Pytanie tylko, na ile w tym wszystkim prawdy?FIFA 22 ma ukazać się już 1 października bieżącego roku i za tę wersję gry trzeba będzie normalnie zapłacić. Jak co roku. Nowe plotki, które pojawiły się w sieci wskazują na to, że FIFA 23 może stać się darmową grą. Użytkownik Twittera o pseudonimie Donk zasugerował, iż EA będzie chciało nieco zmienić politykę dotyczącą swojego symulatora piłki nożnej.Co ciekawe, oprócz bycia darmową, FIFA 23 miałaby także obsługiwać możliwość grania międzyplatformowego - niezależnie od sprzętu, jaki posiada gracz. Na taką możliwość czekają miliony osób na całym świecie. I to już od wielu lat. FIFA 23 może więc w końcu urzeczywistnić opisywane marzenia.Dlaczego jednak sam tytuł miałby być darmowy? Głównie ze względu na konkurencję. KONAMI, które podupadło nieco z serią Pro Evolution Soccer w ostatnich latach poinformowało, iż w 2021 roku nowe wydanie gry z opisywanego portfolio będzie dostępne dla użytkowników za darmo . Nie trzeba nikomu przypominać, iż PES od lat jest największym rywalem FIFY.KONAMI udostępniając swój tytuł za darmo zyskuje więc poważnego asa w rękawie, aby przyciągnąć do siebie sporą liczbę nowych graczy. Co lepsze, dzięki oficjalnym licencjom w grze znajdziemy FC Barcelonę, Juventus, Bayern czy Manchester United.Pamiętajcie, żeby traktować plotkę o darmowej FIFA 23 z lekkim przymrużeniem oka. EA znane jest z mikrotransakcji oraz narzucania graczom płatności, więc… jeszcze wszystko się może zdarzyć.Źródło: Earlygame / fot. EA