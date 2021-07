Cyberpunk 2077 z DLC w ciągu kilku dni? Zakamuflowana sugestia pracownika CD Projektu

Paweł Sasko promuje swoje streamy także na własnym profilu Twittera / Foto: Instalki.pl - PaweSasko @ Twitter

Mrugnięcie sugeruje rychłe pojawienie się darmowych DLC do Cyberpunka 2077?

Chwilę później podzielił się ciekawą anegdotą. Widząc w misji postać Hellmana powiedział, że to dziwne uczucie patrzeć na kogoś znajomego ze współpracowników grze. Część postaci otrzymała wygląd deweloperów. Jednak ciekawiej było przy sesjach skanowania. Wspomina, że wszyscy użyczający swojej twarzy na potrzeby gry, musieli się ogolić do gołej skóry. Na co dzień widywał przez lata tych samych ludzi nierzadko z pokaźnym zarostem, więc nagłe zmiany były drastyczne. I właśnie po tym można było rozpoznać, że ktoś pewnie uczestniczy w sesji przenoszenia twarzy do wirtualnego modelu.W pewnym sensie można powiedzieć, że Paweł Sasko pod naporem fanów uchylił rąbka tajemnicy o DLC. To nie koniec wątku Hellmana. Projektant zadań oznajmił patrząc w oczy postaci, że jeżeli Hellman mrugnie, to DLC do Cyberpunka 2077 pojawią się jeszcze w tym miesiącu (a w zasadzie w tym tygodniu, bo lipiec kończy się już za kilka dni). Jednak zaraz po krótkiej chwili mogliśmy zobaczyć mrugnięcie i reakcję Pawła.