Koncert Viki Gabor w Minecrafcie. Gwiazda Eurowizji dla Dzieci wirtualnie w grze Mojang

Tak będzie wyglądać scena na wirtualnym koncercie Viki Gabor w grze Minecraft / Foto: Nvidia

Co ważne, występ nie będzie końcem minecraftowego wydarzenia. Po nim Viki Gabor wirtualnie spotka się ze swoimi fanami i rozda autografy, których fizyczne kopie zostaną rozesłane do uczestników koncertu. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Oczywiście grafika w Minecrafcie nie jest idealnym przedstawieniem rzeczywistości, ale klockowo-blokowy charakter gry, szczególnie z efektami śledzenia promieni obsługiwanymi przez GPU Nvidia RTX, powinien nadać ciekawego stylu występowi. Mimo poluzowania obostrzeń epidemicznych, wciąż w pełni nie wróciliśmy do normalności, więc wirtualny występ będzie dobrą okazją do zabawy, przynajmniej w tym nietypowym wirtualnym wydaniu.Źródło i foto: Nvidia