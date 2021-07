Najlepsze darmowe gry przygodowe na Steam (TOP 10)

Lista najlepszych gier przygodowych na Steam.

1. Unsung Warrior - Prologue

2. Island Saver

3. Summerland

4. Fishing Planet

5. Star Wars: The Old Republic

6. Unturned

7. My Friend is a Raven

8. Trove

9. Samsara Room

10. Beneath a Steel Sky

Gry przygodowe cechowały się zawsze dobrą historią i ciekawymi dialogami. Choć w toku lat gatunek ewoluował i nie wszystkie tytuły są dziś przygodówkami w stylu Syberii, każdy z wymienionych tytułów oferuje unikalną przygodę i emocje, pozwalające miło spędzić czas.Przedstawiamy 10 świetnych i darmowych gier przygodowych, które możecie znaleźć na Steam.Poniże znajdziecie TOP 10 gier przygodowych, które polecamy w 2021 roku. Aby pobrać wybrany tytuł, wystarczy kliknąć na zielony przycisk znajdujący się pod opisem każdej z gier.Unsung Warrior to przyjemna i kolorowa platformówka. W pewnej barbarzyńskiej wiosce pod osłoną nocy, zjawia się tajemnicza postać opowiadająca o pobliskiej krypcie i skarbach, które w niej czyhają. W pogoni za złotem i sławą, niektórzy decydują się opuścić wioskę i ową kryptę odnaleźć, lecz nigdy już nie wrócili. Gracz wciela się bohatera, mającego odnaleźć zaginionych rodaków.Tytuł posiada świetną, rysowaną oprawę graficzną, sporo akcji i elementów zręcznościowych. Wciągająca jest również walka, w trakcie której można wykorzystać elementy środowiskowe, a miażdżenie szkieletów kamiennymi blokami sprawia dużo frajdy.Unsung Warrior pozwala miło spędzić czas, a zwiedzanie krypty wciąga. Choć to wyłącznie prolog, warto spróbować i po prostu, dobrze się bawić. A z czasem sięgnąć po pełną wersję, już po jej premierze. Grać mogą również 2 osoby, tworząc w ciemnych korytarzach własne przygody.Island Saver to przyjemna, trójwymiarowa gra przygodowa. Wcielamy się w rolę bionauty, wysłanego by posprzątać egzotyczną wyspę. Niestety po przybyciu okazuje się, że ktoś solidnie nabrudził. Należy zbierać plastikowe butelki i dbać o roślinność oraz lokalne zwierzęta. Do tego celu służy odkurzacz w kształcie broni, który potrafi nie tylko zasysać wodę czy butelki plastiku, lecz także nimi strzelać.Plastikowe butelki można wymieniać na monety, wrzucając je do pojemnika na recykling. Same monety, można również wpłacać na konto banku. Przewodnikiem jest lokalna papuga, która objaśnia wszelkie tajniki. Z czasem poznajemy kolejne zakamarki wyspy i jej niuanse, uwalniając ją od śmieci.Tytuł posiada przyjemny, lekki klimat. Pozwala skupić się na gameplayu i odprężyć. Grafika jest kolorowa i oddająca w pełni atmosferę gry. Warto spróbować.Summerland to tytuł, któremu bliżej do klasycznych przygodówek. Gra nastawiona jest na opowiadanie historii i fabułę, dotykającą moralności i zaświatów.Bohaterem jest detektyw, odkrywający swoją przeszłość. Budzimy się w dziwnym pokoju, a napis na ścianie każe zachować spokój. Chwilę ciszy przerywa telefon, a nieco zirytowany swoją rolą głos sugeruje, aby przekroczyć pierwsze drzwi. Za każdymi z nich znajduje się wspomnienie z pewną historią. A każda z historii, prowadzi do kolejnych drzwi. Dowiadujemy się z nich więcej o bohaterze, czym się zajmował i problemach, które go trapiły.Prócz samej fabuły, rozgrywka polega na zwiedzaniu dostępnych wspomnień - przykładowo sporej łąki i odnajdywaniu śladów morderstwa, mogących wyjaśnić zbrodnię.Tytuł posiada przyjemną oprawę graficzną, dobry voice acting i zapadający w pamięć soundtrack. Summerland to przygoda na około 2 godziny, dlatego jeśli macie ochotę na krótką, lecz intensywną przygodę, warto się tytułem zainteresować. I dowiedzieć czy wszystko co robimy w życiu jest moralne, a także co znajduje się za ostatnimi drzwiami.Czy jest na sali wędkarz? Mamy nadzieję, że tak, ponieważ to gra specjalnie dla Was. Wędkarstwo to zawsze przygoda i relaks, dlatego wspomnianej pozycji, nie mogło zabraknąć w naszym zestawieniu.Fishing Planet to realistyczny sumulator wędkarza, dodatkowo w trybie multiplayer. Można wędkować samemu w spokojnym zaciszu łowiska, lecz nic nie stoi na przeszkodzie by uczestniczyć np. w zawodach z innymi graczami.Gra zachwyca też detalami. Tytuł stworzony jest przez wędkarzy, dla wędkarzy. Występuje tu ponad 150 gatunków ryb, a każda ma własną sztuczną inteligencję. Dostępne są także 22 łowiska, kajaki czy motorówki, a także zmienne warunki pogodowe.Choć obserwowanie wirtualnego spławika to nieco inne doświadczenie niż realny pobyt nad wodą - warto spróbować z ciekawości, dla chwili relaksu, bądź jeśli jesteś wędkarzem...a nie możesz pojechać nad ulubione łowisko.A jak głosi pewien komentarz na Steam, co może być dla niektórych przydatne - tytuł sprawdza się idealnie, w trakcie e-lekcji (**i tu komentarz przejeżdża przez ekran**). Rekomendacja wystarczająca..Star Wars to przygoda sama w sobie. Zapoczątkowana przez Georg’a Lucasa saga już od 44 lat gości na ekranach kin, w książkach i komiksach, a także grach.Star Wars: The Old Republic to multiplayerowa gra RPG, w której losy zależą od gracza. Można stanąć po stronie Republiki i zostać rycerzem Jedi, lub zasmakować ciemnej strony jako Sith, pracując dla Imperium. Gra posiada 8 klas postaci do wyboru.Zaletą gry jest duży świat do zwiedzania , a także interaktywna fabuła ze sporą ilością dialogów. Każdy z graczy otrzymuje statek, którym można poruszać się pomiędzy planetami i walczyć w niektórych misjach. Można odwiedzić także znane z filmów miejsca - na przykład planetę Totooine, Hoth czy Couruscant.Wraz z tokiem wypełnianych misji, gracz awansuje i rozwija swoją postać. Tytuł jest ciągle wspierany, a pozytywnych opinii nie brakuje. Zachwalano w swoim czasie muzykę i dialogi, które były najwyżej klasy. A sama gra, oferuje zawartość na długie godziny.Niezależnie od wyboru Jedi czy Sithów - niech moc będzie z Tobą. Udanej gry!W pewnym sensie żadna dobra przygoda, nie może obyć się bez zombie lub innych nieumarłych. A jeśli apokalipsę można połączyć z odrobiną Minecrafta i survivalem, mamy grę na długie godziny.W kilku słowach - Unturned jest grą multiplayer, choć grać można również w singlu. W trakcie rozgrywki nie ma z góry wyznaczonych celów, dzięki czemu razem ze znajomymi, możecie tworzyć własne przygody. Przykładowo szturm bazy wojskowej pełnej zombiaków - i to najlepiej w dzień, aby kontrolować sytuację.Co ciekawe - w grze występują elementy survivalu. Należy dbać o kondycję postaci i stale jej doglądać. Znajdziemy też sporo broni białej i palnej - młotki, kije, rewolwery, karabiny itd. Postać można też odpowiednio ubrać, aby zwiększyć statystyki. Trzeba być również ostrożnym, przykładowe strzały w mieście mogą sciągnąć na nas pobliskie zombie. A taka przygoda, może skończyć się nieciekawie.Rozgrywka polega głównie na eksploracji mapy. Można dowolnie się po niej przemieszczać, a za środek transportu służą nie tylko własne nogi, ale także samochody, łódki czy samoloty. Wszystko po to, aby przeżyć kolejny dzień. Występuje również podział na porę dnia i nocy. A dokąd się udamy i w jakim celu, zależy tylko od graczy. Może być to np. cicha eksploracja miasta w poszukiwaniu żywności czy paliwa. Albo szturm bazy wojskowej, w poszukiwaniu lepszej broni. Grając wspólnie ze znajomymi, przygoda naprawdę przednia.Krótko mówiąc - jest to survivalowa gra multiplayer w otwartym świecie, z zombiakami w tle. Podlana grafiką, stylizowaną na Minecraft. Sprawdźcie sami.Jeśli lubicie przygodówki oraz cięższe klimaty, jest to pozycja dla Was. Wcielamy się w ostatniego człowieka na ziemi, po której przetoczyła się plaga. Nie spotkamy już żywej duszy, a bohater po raz ostatni wraca do swojego mieszkania - celem jest odnalezienie chorego kruka i odkrycie, dlaczego takie nieszczęście spotkało ziemię.Choć całość jest dość krótka i grę można przejść w godzinę, warto zagrać choćby dla klimatu. A trzeba przyznać, że muzyka i grafika są naprawdę ciężkie. Już od pierwszych minut, mroczna atmosfera wylewa się z ekranu.Mimo krótkiego czasu, rozgrywka jest wielotorowa - dostępne są 4 różne zakończenia. Tytuł posiada naprawdę dobre opinie i nie ma się czemu dziwić. Rozrywka może i krótka, lecz nadrabia klimatem. Oryginalna przygodówka, w którą warto zagrać.Jeśli miałbym scharakteryzować ten tytuł - powiedziałbym, że przywodzi na myśl Minecrafta i jest nim inspirowana. Trove to multiplayerowa przygodówka z lochami. Gra nastawiona jest na potyczki i doprawiona elementami RPG.Dostępnych jest parę klas postaci do wyboru i nieskończone światy do przemierzania. Podobnie jak w Minecraft można zbudować dom, zbierać i craftować przedmioty, ale przede wszystkim - bawić się razem z innymi i kreować własne przygody.Rozgrywka jest przyjemna, a światy ciekawe. Nawiązanie do Minecrafta może być zachęcające, choć całość koncentruje się raczej na akcji. Mając drużynę przyjaciół u boku, reszta zależy od graczy. Ponieważ prócz samej rozgrywki, przyda się również odrobina kreatywności.Warto spróbować - potwierdzają to również pozytywne recenzje w Steam. Powodzenia.Samsara room to przygodówka typu point&click, stworzona przez autorów serii Rusty Lake i Cube Escape oraz podlana surrealistycznym klimatem.Pierwszą rzeczą, która tłoczy się po uruchomieniu gry to atmosfera. Która powinna być znana, jeśli graliście w inne gry studia Rusty Lake. Znajdujemy się w dziwnym pokoju, w lutrze widać jakąś postać, po ścianie chodzi jaszczurka, a w pokoju znajduje się kilka przedmiotów, których nie rozpoznajesz. A kluczem do wszystkiego, być może jest stać się czymś innym?Choć gra nie jest szczególnie długa i skomplikowana, wymagana jest odrobina spostrzegawczości, a wszystkie zagadki zostały kreatywnie wkomponowane w rozgrywkę. Tradycyjnie poruszamy się za pomocą klikania, jak na staroszkolną przygodówką przystało.Zagrać warto - tym bardziej, że jeśli gra się Wam spodoba, jest to część większej serii. Nie ma zatem przeszkód aby po przejściu, chwycić za inne gry owego studia.Jeśli mówić o grach przygodowych, musi pojawić się coś z klasyki. Beneath a Steel Sky to wydana w 1994 roku przygodówka - okresie kiedy gatunek przeżywał swój rozkwit.Kiedyś gra komercyjna, dzisiaj darmowa. Jest to najznamienitszy przedstawiciel przygodówek point&click. Tym bardziej, że gra uznawana jest za jedną z najlepiej napisanych gier przygodowych w historii.Wcielamy się w Roberta Fostera, który uprowadzony budzi się w cyberpukowym mieście Union, rządzonym przez sztuczną inteligencję. Znajdziemy tutaj najlepsze elementy klasycznych przygodówek - ciekawą i długą przygodę, zagadki przy których trzeba ruszyć głową, a także oldschoolowy klimat.Mimo lat, tytuł cieszy się sporym uznaniem i średnią 90% pozytywnych recenzji na Steam. Jeśli lubicie klasyczne gry, warto spróbować. Jeśli zaostrzy to Wasz apetyt, po 26 latach od premiery, pojawiła się w 2020 roku kontynuacja gry - Beyond a Steel Sky.Tym sposobem omówiliśmy 10 wytypowanych przez nas gier przygodowych, które znajdziecie za darmo na Steam. Mamy jednak świadomość, że takich gier jest znacznie więcej. Dlatego jeśli znacie inne, darmowe gry warte polecenia - niekoniecznie przygodowe, dajcie znać w komentarzu.