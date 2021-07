Pierwszowojenne Verdun i Defense Grid: The Awakening za darmo w Epic Games Store

Doświadcz wojny pozycyjnej podczas I wojny światowej w sieciowej strzelance Verdun

Defense Grid: The Awakening - tower defense w klimatach sci-fi

Jak odebrać bezpłatnie Verdun i Defense Grid: The Awakening w Epic Games Store?

W tym tygodniu Epic Games Store pozwoli nam doświadczyć konfliktu I wojny światowej, ale też kosmicznych zmagań, w których chronimy swoją bazę. Kolejny raz możemy za darmo odebrać dwie pozycje, a konkretnie Verdun i Defense Grid: The Awekening."Bezlitosna wojna pozycyjna pozwala doświadczyć intensywnych walk polegających na ataku i obronie wraz ze swoim zespołem. Verdun to pierwsza wieloosobowa gra FPS osadzona w realiach I wojny światowej, która oferuje wyjątkowe doświadczenia pola bitwy." - Tak karta produktu na Epic Games Store opisuje Verdun. Stworzona przez Blackmill Games strzelanka w historycznych realiach miała swoją komputerową premierę jeszcze w 2015 roku. Od tego czasu dostaliśmy Battlefielda 1, ale Verdun jednak ma inny klimat.Deweloperzy postawili może nie aż na symulację, ale po prostu znacznie bardziej realistyczne podejście do tematu pola bitwy I wojny światowej niż Battlefield 1. "Gra oferuje 5 różnych trybów z wieloma realistycznie odwzorowanymi elementami z czasów I wojny światowej jak broń, mundury, straszliwe okrucieństwo oraz mapy oparte na prawdziwych polach bitwy we Francji i Belgii. W dynamicznym trybie gry Frontlines (Linie frontu) 64 graczy po kolei szarżuje na okopy przeciwników w celu zdobycia terytorium."Bardzo możliwe, że macie już w swojej bibliotece Epic Games Store opisywaną pozycję, bona Epicu już podczas ostatniego świątecznego specjalnego cyklu promocji. Twórcy Unreala i Fortnitea oferowali wtedy w bożonarodzeniowo-noworocznym czasie codziennie kolejną grę. Tytuł Defense Grid: The Awakening był do zgarnięcia dokładnie w niedzielę 20 grudnia."Defense Grid: The Awakening to najlepsza gra typu tower defense, która przypadnie do gustu graczom o każdym poziomie umiejętności. Najeżdżają Cię hordy wroga i to od Ciebie zależy, czy uda się je powstrzymać – budując w strategicznych miejscach wokół bazy umocnione wieże."Aby wejść w posiadanie bezpłatnie oferowanych w ramach czasowej promocji gier na Epic Games Store, należy udać się na główną stronę platformy i zalogować się na swój profil. Później przechodzimy nieco niżej, aż zobaczymy sekcję z napisem "Bezpłatne gry" i białą konturową ikoną zapakowanego prezentu ze wstążką w kokardę. Przechodzimy do interesującej nas pozycji (w tym tygodniu Verdun i Defense Grid: The Awakening, każdy z tytułów trzeba odebrać osobno) i klikamy w przycisk z napisem "Pobierz". Po zatwierdzeniu kolejnych opcji na kilku dodatkowych planszach, wejdziemy zupełnie za darmo w posiadanie intersujących nas promocyjnych gier.