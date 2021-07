Battlefield 1 do odebrania za darmo. Niedługo także Battlefield V

Battlefield 1 za darmo. Jak odebrać?

Jeszcze w tym roku zadebiutuje kolejna odsłona gry z serii Battlefield. Osadzona w przyszłości produkcja ma stanowić swoistą rewolucję dla cyklu. Nic więc dziwnego, iż Electronic Arts coraz częściej stara się zainteresować marką osoby, które nie miały z nią jeszcze do czynienia.Jak się okazuje, wydawca zdecydował się na współpracę z Amazonem. Jej owocami będzie zaoferowanie abonentom usługi Prime Gaming kilku ciekawych tytułów. Już teraz mogą oni odebrać. Co jednak z osobami nieopłacającymi dostępu do platformy?Tutaj sytuacja także nie wygląda najgorzej. Sam dostęp do Amazon Prime (w skład którego wchodzi Prime Gaming) kosztuje 25,99 złotych. Dla nowych użytkowników przygotowany został jednak. Można z niego skorzystać w celu odebrania kodu do produkcji i od razu zrezygnowaćW celu odebrania Battlefield 1 należy udać się na dedykowaną stronę , wybrać kafelek z napisem „Try Prime” oraz przejść przez kolejne kroki. Finalnie gra zostanie przypisana do naszego konta Origin. To jednak nie koniec niespodzianek.Amazon rzecz jasna nie chce, by konsumenci anulowali okres próbny. Dlatego też, czyli najnowsza gra z cyklu. O promocji rzecz jasna jeszcze Was poinformujemy.Źródło: Amazon, EA