To koniec serii Pro Evolution Soccer. Zastąpi ją darmowy eFootball

EA Sports może mieć powody do niepokoju.

Nowa formuła i silnik graficzny

Źródło: konami.com



Szeroka dostępność i cross-play

Kolejnym rewolucyjnym aspektem gry eFootball jest jej uniwersalność. Ma być dostępna na wszystkie najważniejsze platformy (Xbox One, X, S, PS4, PS5 oraz PC), a w późniejszym czasie także na urządzenia mobilne z Androidem i iOS. Co najważniejsze, niezależnie od sprzętu, ma to być ten sam tytuł, z możliwością prowadzenia rozgrywki międzyplatformowej. Jedynym znakiem zapytania jest na tę chwilę dostępność tytułu na konsole Nintendo.





Źródło: konami.com



Na sierpień zapowiedziano ujawnienie większej ilości szczegółów na temat eFootball, a sama gra zostanie udostępniona wczesną jesienią, co najprawdopodobniej oznacza przełom września i października. Wedle oficjalnej rozpiski, na początku będzie można prowadzić rozgrywkę tylko między różnymi generacjami tych samych konsol, a cross-play z prawdziwego zdarzenia zostanie wprowadzony pod koniec roku.



Źródło:



Nie da się ukryć, że dotychczasowy format gier piłkarskich powoli się wyczerpuje. Gracze coraz częściej narzekają, że z generacji na generację, zarówno w serii PES, jak i FIFA , zmienia się coraz mniej, a coroczny wydatek rzędu ponad 200 złotych jest poprostu bezsensowny. W praktyce, płaci się bowiem głównie za aktualizację składów i drobne modyfikacje, które nawet nie zawsze wychodzą grze na lepsze.KONAMI, jak widać, również wyczuło zmęczenie materiału i uznało, że jest to dobry moment na odświeżenie swojej popularnej serii. Tym sposobem, po 20 latach od premiery pierwszego Pro Evolution Soccer, gra oficjalnie przechodzi do historii, a na jej miejscu pojawia się zupełnie nowy gracz - eFootball.eFootball nie jest tylko rebrandingiem Pro Evolution Soccer. To całkiem nowy projekt, z nowymi założeniami i formą dystrybucji. Po pierwsze, koniec z corocznym wydawaniem kolejnych edycji gry - eFootball będzie jeden, przynajmniej przez najbliższe lata. Ulepszenia i zmiany w składach będą pojawiały się w formie aktualizacji.Po drugie, dostęp do gry będzie darmowy. Bez opłat będzie można rozgrywać mecze towarzyskie między kilkoma podstawowymi drużynami (min. Arsenal, Barcelona, Bayern, Juventus i Manchester United). Nie znamy jeszcze szczegółów, ale najprawdopodobniej płatne lub częściowo płatne będą inne tryby rozgrywki, składy i drużyny, na wzór gier mobilnych. KONAMI może więc dać graczom wybór, za co chcą płacić w grze, a za co nie, co jawi się kolejna zaleta eFootball.Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, ma być oparta o całkiem nowy silnik, opracowany w oparciu o Unreal Engine 4. Jak zapewnia producent, efektem jest znacznie lepsza jakość animacji i ich czterokrotnie większa ilość, dzięki systemowi Motion Matching.