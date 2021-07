Netflix oficjalnie wchodzi na rynek gier. Na początku pojawią się tytuły mobilne

Dobre i „złe” wieści.



Na samym początku skoncentrujemy się na grach przeznaczonych na urządzenia mobilne. Oczywiście wciąż jesteśmy podekscytowani naszą ofertą filmów i seriali oraz nieustannie oczekujemy wzrostu zainteresowania tymi kategoriami treści. Jednak już od ponad dziesięciu lat dążymy do rozszerzania oryginalnej oferty, więc uważamy, iż przyszedł właściwy czas, by dowiedzieć się w jakim stopniu nasi użytkownicy cenią sobie gry. Uważamy je za kolejną kategorię treści na platformie – podobną do m.in. oryginalnych filmów, animacji itd. Gry zostaną uwzględnione w subskrypcji Netflix bez dodatkowych kosztów.



Warto mieć na uwadze, że na licencji Netflixa powstało już kilka gier. Przykładem jest Stranger Things 3: The Game.



Oczywiście wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi w temacie Netflixa wchodzącego w branżę gier, lecz doczekaliśmy się chociaż w pełni wiarygodnych informacji. Za dostęp do gier nie trzeba będzie dodatkowo płacić, co z pewnością jest dobrą wieścią. Zapewne część osób pokręci głową na słowa „produkcje mobilne” – warto jednak pamiętać, iż w przyszłości oferta zostanie poszerzona o desktopy.



Jakie to będą gry i kiedy ich uświadczymy? Tego na razie nie wie nikt - spodziewać się jednak możemy produkcji opartych o popularne seriale. Plotki mówią także o 2022 roku, ale ten termin należy brać z odpowiednim dystansem. Pozostaje czekać.



Źródło i foto: Netflix