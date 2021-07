PlayStation Vita nie dostanie nowych gier. Sony blokuje opcję ich wydawania

To było do przewidzenia.



PlayStation Vita to konsola, której lata świetności dawno już przeminęły. Ostatnia przenośna konsola od Sony nie powtórzyła sukcesu PSP, lecz niewątpliwie znalazła grono oddanych fanów. Zapewne zasmucą się oni więc nieco na wieść, iż na urządzenie nie wydana zostanie już niemalże żadna gra.



PlayStation Vita oficjalnie bez nowych gier

Dziś, 20 lipca, wyłączona zostanie możliwość dodawania do PlayStation Store nowych produkcji. Taki komunikat wydał japoński koncern i raczej nie stanowi on większego zaskoczenia. Przez kilka ostatnich lat na PS Vitę debiutowały bowiem wyłącznie tytuły niskobudżetowe od niezależnych deweloperów i wydawców.



Tym samym warto przypomnieć o dwóch ostatnich grach na konsolę PlayStation Vita. Mowa o Russian Subway Dogs (utrzymany w stylistyce retro tytuł, gdzie wcielamy się w psy buszujące po moskiewskim metro) oraz Ultra Mission (prosty arcade shooter mogący przypaść do gustu szczególnie fanom zręcznościowych doświadczeń). Na uwagę zasługuje zwłaszcza pierwsza z nich, gdyż prezentuje się naprawdę przyjemnie!