YouTuber zbudował łódkę z Minecrafta i wypłynął w niej w krótką podróż po jeziorze

Francuski fan Minecrafta odwzorował ikoniczną łódź w rzeczywistej skali

Większa minecraftowa łódka z ubiegłych lat zdaje się być użyteczniejszym projektem

Będący ogromną piaskownicą do budowania i skarbnicą przygód Minecraft jest wciąż wyjątkowo popularną produkcją z wersjami od komputerów po telefony, konsole czy SBC Raspberry Pi. Gracze starają się uwieczniać w elektronicznym uniwersum ogromne budowle z naszego świata czy książek i filmów. Jednak nie dziwi też, że scena fanów jest naprawdę aktywna i nie raz przedstawia także projekty struktur z Minecrafta w prawdziwym życiu.Ostatnio na swoim kanale francuski YouTuber Fuze III zaprezentował w pełni działającą własnoręcznie wykonaną łódkę z Minecrafta. Drewniany wodny pojazd przypomina bardziej sporą skrzynię na drobiazgi niż coś, w czym chcielibyśmy przemierzać rzeki i jeziora. Niemniej faktycznie działa. Deski zostały połączone wkrętami i częściowo też metalowymi łącznikami kątowymi oraz klejem do drewna (zdaje się podobnym do dobrze nam znanego wikolu), a całość uszczelniono sylikonem. Sądząc po zaprezentowanym paragonie, materiały do budowy projektu kosztowały w markecie budowlanym 220,70 euro, czyli w przeliczeniu na naszą walutę mniej więcej 1015 złotych.Fuze III zadbał nawet o stylizowane na minecraftowe wiosła. W efekcie mógł poruszać się po lokalnym miejskim jeziorze czy kanale (nie znam języka francuskiego, więc mogę się tylko domyślać pewnych kwestii) ku uciesze ludzi przepływających w normalnych łodziach. Niestety minecraftowa pływająca skrzynia o wymiarach 60 na 120 cm nie wyglądała ani na wygodną, a tym bardziej sprawnie się poruszającą. Trzeba było pamiętać o zachowaniu równowagi i sporo namachać się niewielkimi wiosłami.To nie pierwsza podobnego typu inicjatywa. Większą wersję w nieco innej skali wykonał Gen Scinmore już w 2019 roku. To właśnie ona widnieje na głównej grafice czytanego przez was artykułu. Projekt poza wymiarami (większa łódka wiązała się z lepszą stabilnością) był bardzo podobnie zbudowany, ale główną różnicą była metoda poruszania się. Zamiast dwóch stylizowanych wykonanych własnoręcznie wioseł, Gen postawił na jedno drewniane prawdziwe wiosło.Łódka Gena Scinmorea miała niewielki przeciek, ale nie przeszkodziło to w wyprawie. Mimo tej niedogodności, wytwór Gena zdaje się o wiele wygodniejszy, stabilniejszy i łatwiejszy do poruszania się nim po wodzie. Do tego stopnia, że z jego "pokładu" złowił kilka ryb za pomocą śmiesznej, wyglądającej na zabawkę miniwędki, która jednak całkiem dobrze działała.Źródło i foto: Gen Scinmore @ YouTube / Fuze III @ YouTube