Cyberpunk 2077: wyciekła lista darmowych DLC

Będzie ich sporo.

Cyberpunk 2077 zadebiutował na rynku ponad siedem miesięcy temu. Przez ten czas światło dzienne ujrzałonaprawiających krytyczne błędy. Jak jednak wygląda sytuacja z planowanymi płatnymi dodatkami oraz darmowymi DLC? Pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.Akcja „ratująca” Cyberpunka 2077 trwa w najlepsze. Opłakany stan produkcji (zwłaszcza na konsole poprzedniej generacji) zmusił deweloperów do skupienia się na implementowaniu aktualizacji, a nie na planowanych rozszerzeniach fabularnych i bezpłatnych DLC pokroju tych, które były rozdawane graczom Wiedźmina 3. To oczywiście zrozumiałe.

dlc1_swp

dlc2_jposes

dlc3_kab01

dlc4_quartz

dlc5_jackets

dlc6_apart

dlc7_pwp

dlc8_mirror

dlc9_arr06

dlc10_monster

dlc11_jlook

dlc12_mfinish

dlc13_twp

dlc14_arr12

dlc15_ngplus

dlc16_jpn06

dlc17_bwp

Wygląda jednak na to, że CD Projekt RED nie zapomniało o swoich obietnicach i prędzej czy później podaruje konsumentom darmowe dodatki. Potwierdza to najnowsze znalezisko w kodzie Cyberpunka 2077 . Użytkownicy odkryli tam listę nadchodzących nowości – jest ich aż 17!OpublikowanoNie wszystko oczywiście da się rozszyfrować, lecz wszystko wskazuje na to, iż. Brzmi to naprawdę interesująco – zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę bezpłatność tych rozszerzeń. Co ciekawe, w kodzie znaleziono również informację o EP1 oraz EP2, czyli oznaczeniach dwóch wielkich dodatków.Warto mieć jednak na uwadze, że mówimy o niepotwierdzonych danych. Nawet jeśli brzmią wiarygodnie i raczej nie da się ich podważyć, to wciąż CD Projekt RED ich oficjalnie nie zapowiedziało. Pozostaje więc czekać.Źródło: Reddit / Foto. CD Projekt RED