93-letni gracz wzruszył twórców Assetto Corsa, prowadzi z wnukiem kanał na YouTube

Całe życie był zawodowym kierowcą, wnuk pomaga mu powrócić za kierownice w wirtualnej formie

Autorzy Assetto Corsa z Kunos Simulazioni poruszeni historią emerytowanego kierowcy

Jeśli jeżdżenie samochodem było dla kogoś większą częścią życia, a teraz z racji podeszłego wieku i problemów zdrowotnych nie można prowadzić pojazdów, zawsze może przyjść z pomocą komputerowa technika i wnuk. Przynajmniej tak jest w przypadku 93-letniego Ryuji Urabe z Japonii.Przez większość swojej zawodowej kariery był kierowcą. Początkowo jako taksówkarz w Tokio jeszcze w latach ’60 ubiegłego wieku, później w ’90 prowadził śmieciarki. Będąc już całkiem blisko do 100 urodzin, Ryuji Urabe ma już większe kłopoty ze zdrowiem, a poza typowymi dla większości osób w tym wieku okularami, musi także otrzymywać dotlenienie wprost do nosa przez tak zwane wąsy tlenowe. W związku z tym nie może dalej pielęgnować w tradycyjny sposób swojej życiowej pasji, którą jest prowadzenie aut.Koutarou Yamamoto będący wnukiem emerytowanego japońskiego kierowcy, pamięta że bardzo często widywał dziadka za kółkiem, często podwoził rodzinę. Aby przywrócić możliwość kierowania mimo problemów zdrowotnych i wieku, Koutarou udostępnił dziadkowi stanowisko komputerowe ze sporym ekranem, laptopem w formie jednostki centralnej i najnowszą kierownicą Logitech G923 (wersja dla PC i PS5) wraz z dodatkowym modułem skrzyni biegów w układzie H. Co ciekawe jakiś czas temuAby wrażenia były jak najbardziej wierne rzeczywistym, dziadek i wnuk nie korzystają z mało wymagających gier samochodowych z mocno uproszczonym modelem jazdy, a z tytułów z puli race simów np. Project Cars 2 czy Assetto Corsa. Za niektórymi z wirtualnie kierowanych przez dziadka samochodów wiąże się też niegdysiejsze zasiadanie w prawdziwym fotelu kierowcy. W końcu przez te wszystkie lata miał szansę zaznajomić się z wieloma autami.Niedawno kanał Olivin.corp. na YouTube prowadzony bohaterów artykułu dostrzegli włoscy deweloperzy stojący za produkcją serii Assetto Corsa. Kilka dni temu dziadek i wnuk otrzymali od nich paczkę ze specjalną edycją Assetto Corsa Prestige Edition. W jej skład wchodzą chociażby bluzki i czapki czy breloczki do kluczy. Jednak ważniejszy był napisany przez samego szefa studia list.