Polacy jako pierwsi na świecie osiągnęli 1900 lvl w Tibii

Ładny wyczyn.



Pamiętacie jeszcze jak Mateusz Dragon Wielki jako pierwszy wbił 300 poziom w grze Tibia i było to kosmiczne osiągnięcie? No to musicie wiedzieć, że dwóch Polaków właśnie osiągnęło 1900 level. Goraca i Bobeek, czyli Robert i Pamela swoje dokonanie transmitowali na Twitchu.



Grający na świecie Bona jako Master Sorcerer (Goraca) oraz Elder Druid (Bobeek) mocno wyprzedzili konkurencję w walce o 1900 poziom. Dość powiedzieć, że kolejne znajdujące się w wyścigu o jak najwyższy level postacie mają 1868, 1831, 1808 i 1791 poziom. Są daleko, daleko w tyle.







Czy Bobeek i Goraca jako pierwsi na świecie wbiją 2000 level? Nie wiadomo. Powinno to jednak nastąpić jeszcze w tym roku, a na zwycięzców rywalizacji powinny czekać jakieś fajne nagrody, nie sądzicie?



Źródło: MMORPG.org.pl