Popularne modyfikacje do GTA usunięte po 16 latach. Dlaczego?

Take-Two Interactive idzie na wojnę z modyfikacjami

Wokół serii gier Grand Theft Auto zgromadziła się ogromna i kreatywna społeczność. Przez lata stworzyła ona liczne modyfikacje , które często swoim rozmiarem oraz rozmachem wręcz onieśmielają. Jak się jednak okazuje, korporacji Take-Two Interactive niekoniecznie się to podoba.Kilka miesięcy temu zrobiło się dosyć głośno, kiedy to firma usunęła z sieci ulepszone przez fanów wersje GTA 3 oraz Vice City. Potem zniknęły także przerobione mapy do GTA V. Teraz przyszedł czas na kolejne „czystki", lecz w tym przypadku sprawa prezentuje się jednak nieco inaczej.Mowa tu przede wszystkim o. Stanowiła ona konwersję GTA 3 na silnik Vice City i jej pierwsza wersja. Przez ten czas była nieustannie ulepszana i dopracowywana przez fanów. Teraz już próżno jej szukać na stronie ModDB – została usunięta na wniosek Take-Two Interactive z powodu złamania DMCA (ustawy zabraniającej tworzenia i rozpowszechniania technologii mogących naruszyć niektóre systemy ograniczeń kopiowania).Zniknął także mod, który tak naprawdę łączył w sobie elementy map z GTA 3, Vice City, San Andreas oraz innych gier ze stajni Rockstara. O fakcie poinformował twórca projektu za pośrednictwem serwera na Discordzie.To jednak nie jest najciekawsze. Na stronie Rockstar Games od kilku lat obecne jest specjalne oświadczenie w sprawie tworzenia modyfikacji przez graczy. Wszystko wskazuje na to, że zostało ono pewien czas temu po cichu zaktualizowane.na bazie IP dewelopera. No cóż.W sieci pojawiają się opinie, że wydawca bierze się za modyfikacje z powodu planowanego ogłoszenia ulepszonych wersji GTA 3, Vice City oraz San Andreas. Oczywiście są to wyłącznie przypuszczenia, Rockstar Games nigdzie nie zapowiedział tego typu projektów.