Netflix z grami wideo nie podniesie cen abonamentu. Wejście w gaming w tej samej cenie

W budowaniu gamingowej pozycji Netflixa pomoże były dyrektor EA i Oculus Rifta

Nieoficjalne informacje na temat bezpośredniego wejścia Netflixa na rynek gier wideo można spotkać już od kilku miesięcy. Są zgodne co do tego, że usługa w tej czy innej formie miałaby wzbogacić się o taką formę rozrywki w 2022 roku. Zapewne pomyśleliście o specjalnym wariancie abonamentu czy podniesieniu ceny, jednak może być zupełnie inaczej.Anonimowe źródła Bloomberga podają, że gigant streamingowy nie zamierza (przynajmniej na razie) zmieniać ceny abonamentów wraz ze wprowadzeniem kolejnej kategorii treści. Miałoby być to potraktowane podobnie jak np. w przeszłości wejście interaktywnych filmów będących pewną namiastką gier czy stand-upów. Zwykłe poszerzenie oferty o nowe pozycje, a nie przebudowa platformy lub pojawienie się dodatkowej aplikacji lub serwisu internetowego. Oczywiście w dalszej przyszłości może to być pretekstem do zmiany należności za abonament, choć powinno to nas ominąć przynajmniej na samym początku.