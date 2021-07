Obduction i Offworld Trading Company za darmo w Epic Games Store

Tajemniczy świat Obduction od twórców świetnej serii Myst

Kolejny czwartek na kartce z kalendarza, więc możemy odebrać następne gry w promocji Epic Games Store zupełnie za darmo. W tym tygodniu jest to Obduction i Offworld Trading Company. Bardzo możliwe, że drugą z produkcji już macie w swojej bibliotece Epic Games Store, o ile od dłuższego czasu śledzicie cykl rozdawniczy firmy.Jeżeli graliście w Myst czy inne klasyczne przygodówki 3D FPP w nieco surrealistycznych światach, to w Obduction poczujecie się jak w domu. Tym bardziej, że ekipa odpowiedzialna za ten tytuł wcześniej stworzyła właśnie wspominaną serię Myst. Przemierzamy w niej niecodzienny malowniczy świat sterując jak w pierwszoosobowej strzelance (nie jest to klasyczna przygodówka typu point’n’click z widokiem z boku czy izometrycznym). Naszym celem jest powrót do domu po tym, kiedy główny bohater przenosi się do innej przestrzeni po zbadaniu kosmicznego artefaktu.Historia nie jest wprost opowiedziana, co jest całkiem charakterystyczne dla tego podgatunku tytułów przygodowych. Mimo występowania innych postaci, poznajemy ją raczej z notatek czy obserwacji naszego środowiska. Podobne zabiegi można odszukać także chociażby w Reah. Oczywiście Poza tradycyjną zgodnością z systemami z rodziny Microsoft Windows, w wydane w 2016 roku Obduction możemy też zagrać na komputerach z Apple macOS.Strategia ekonomiczna w wydaniu kosmicznym. Ale nie międzygwiezdnym z różnymi systemami planet, a rozgrywająca się tylko na jednym czerwonym globie, czyli naszym sąsiedzie Marsie. Widać w niej pewne inspiracje serią Civilization i to nie przypadek, bo głównym projektantem był Soren Johnson z ekipy odpowiedzialnej za Civilization IV. Rozgrywka nie skupia się na bezpośredniej walce militarnej, a nieubłaganej ekonomii, która równie skutecznie może zniszczyć nas jak i naszych przeciwników.Jak można wyczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Mars został skolonizowany, a największe ziemskie korporacje rywalizują o dominację na tym nowym rynku. W tej nowej strategii ekonomicznej stworzonej przez głównego projektanta gry Civilization IV, Sorena Johnsona, walka o rynek jest równie zaciekła co na polu bitwy." Jeśli przy próbie odbierania Offworld Trading Company wyświetli się wam komunikat, że już posiadacie tę grę, to nic dziwnego. Epic Games Store rozdawał ją pierwszy raz w marcu 2020 roku, więc teraz, to tylko powtórna szansa na zdobycie jej za darmo, jeśli poprzednio się wam nie udało.Żeby stać się posiadaczami Obduction i Offworld Trading Company, a w przyszłości także innych rozdawanych w ramach promocji gier na Epic Games Store, należy wejść na główną stronę platformy i zalogować się na swój profil. Później schodzimy niżej, aż do sekcji z bezpłatnymi grami (obok napisu widnieje charakterystyczna biała ikona zapakowanego pudełka z prezentem). Przechodzimy do konkretnej darmowej pozycji i po kliknięciu na przycisk z napisem "Pobierz", po którym aktywuje się właściwe menu z odbiorem gry, wszystko zakończy się dodaniem danej produkcji do naszego konta na stałe i zupełnie za darmo. Alternatywnie można ich poszukać w dziale sklepu