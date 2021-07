Syberia I & II za darmo na GOG. Zdobądź kultowe przygodówki Benoîta Sokala

Bajeczne dwie przygody w mroźnej Syberii

Tydzień z francuskimi grami wciąż trwa na polskiej platformie GOG należącej do CD Projektu. Po możliwości bezpłatnego dopisania do swojego konta platformowej artystycznej(która jest ogólnie darmowym tytułem, ale dopiero miała premierę na GOG), mamy szansę na kolejną bezpłatnie nabywaną grę. Choć tym razem w ramach typowej czasowej promocji, bo nie jest tytułem free 2 play, tak jak Symphonia.Dwie pierwsze części przygód Kate Walker z Nowego Jorku, która przemierza mroźne zakątki Rosji. Pretekstem do wyprawy w jedynce jest sprawa sprzedaży starej fabryki, a w dwójce poszukiwania ostatniego legendarnego syberyjskiego mamuta.