Więcej klatek w Red Dead Redemption 2 i Red Dead Online dzięki NVIDIA DLSS

Na taką aktualizację czekali gracze.

Red Dead Redemption 2 stało się jeszcze lepsze

"Dzięki technice NVIDIA DLSS, gracze korzystający z jakiejkolwiek karty GeForce RTX mogą doświadczyć kapitalnego świata Red Dead Redemption 2 w maksymalnych ustawieniach w rozdzielczości 1920x1080 przy ponad 60 klatkach na sekundę. W rozdzielczości 2560x1440, użytkownicy kart GeForce RTX 3060 Ti i szybszych uzyskają ponad 60 kl./s. Natomiast w rozdzielczości 3840x2160, gracze z kartami GeForce RTX 3070 lub szybszymi mogą cieszyć się rozgrywką w ponad 60 kl./s i maksymalnych ustawieniach"

Rockstar Games wydało długo wyczekiwaną aktualizację Blood Money do gry Red Dead Online, sieciowego modułu Red Dead Redemption 2. Najważniejszą z perspektywy graczy informacją wydaje się ta, że w popularnej produkcji pojawiła się obsługa techniki NVIDIA DLSS - zarówno w RDO, jak i RDR2. Gracze korzystający z kart graficznych GeForce RTX mogą liczyć nawet na 45% klatek na sekundę więcej w rozdzielczości 4K. Zyski widać jak na dłoni także w niższych rozdzielczościach.Red Dead Redemption 2 to jedna z najlepiej wyglądających gier ostatnich lat. Oczywiście wysokie ustawienia graficzne wymagały odpowiednio wydajnej karty graficznej. Nawet najdroższe konstrukcje w ustawieniach ultra potrafiły się "spocić" w wielu lokalizacjach, w których liczba klatek na sekundę po prostu spadała. Teraz za sprawą NVIDIA DLSS sytuacja będzie wyglądała znacznie lepiej. Jakiego wzrostu należy się spodziewać? Wystarczy zerknąć na poniższy wykres. Praktycznie każda karta NVIDIA GeForce RTX pozwala na zabawę w 4K.- zapewnia NVIDIA.Technika NVIDIA DLSS jest aktualnie wykorzystywana w niemal 60 grach, w tym takich popularnych tytułach jak Call of Duty, Cyberpunk 2077, Fortnite, Minecraft, Red Dead Redemption 2, DOOM Eternal czy Rainbow Six Siege. Jest obsługiwana przez Unreal Engine 4, Unreal Engine 5, Unity oraz ponad 15 innych silników gier, a także kilkanaście aplikacji kreatywnych i narzędzi wykorzystywanych do produkcji studyjnej.Źródło: NVIDIA