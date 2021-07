Symphonia za darmo na GOG. Bajeczna platformowa przygoda skrzypka

Udaj się w muzyczną platformową podróż po bajkowym świecie filharmonii

Kolejna platforma, na której można pobrać bezpłatnie Symphonię

Na GOG właśnie trwa tydzień z francuskimi grami. Poza promocjami z obniżkami cen nawet o 90 proc., to także okazja, aby platforma dodała do swojego portfolio darmowy nietypowy tytuł rodem właśnie z Francji.Stworzona przez Sunny Peak i ISART Digital produkcja zebrała bardzo pozytywne opinie i wygrała kilka nagród lub chociaż trafiła do finału danych konkursów. Sterujemy w niej skrzypkiem w bajecznym świecie inspirowanym muzyka klasyczną, tematyką filharmonii i instrumentami muzycznymi. Poza zwykłym platformowym poruszaniem się, musimy też co jakiś czas aktywować mechanizmy na planszach poprzez grę na naszych skrzypcach.Jak można przeczytać na karcie produktu w serwisie GOG - "Wciel się w skrzypka i obudź gigantyczny, zapomniany świat w tej niezwykle poetyckiej platformówce! Używając skrzypiec i smyczka, przejdź do rdzenia uniwersum, aby zrozumieć swoją rolę w tym świecie i zagraj najlepszy koncert!" Bardzo przyjemnie wygląda też oprawa audiowizualna. Poza oczywistym doborem muzyki, Symphonia wyróżnia się też ładną grafiką, która wygląda na ręcznie rysowaną.O ile promocyjny francuski tydzień na GOG kończy się już w poniedziałek 19 lipca o godzinie 15:00, tak wychodzi na to, że sama Symphonia zagościła na stałe w darmowej formie w launcherze CD Projektu. Już wcześniej można było ją pobrać bezpłatnie z itchio, a teraz dostała znacznie popularniejszą wśród graczy kompleksową platformę, która na pewno pozytywnie wpłynie na popularność gry. Jak napisali sami twórcy na swoim twitterowym profilu - "Zdobądź ją świeżą niczym croissant na Windowsa i po raz pierwszy na Mac OS!" Pobierz grę. Alternatywnie można też ją znaleźć w dziale sklepu w lancherzeŹródło i foto: GOG / symphonia_game @ Twitter