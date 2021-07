Zbierał gry przez 10 lat. Teraz je stracił, bo nie przedłużył PS Plus

Dosyć smutna historia.

Użytkownik stracił gry zbierane przez dekadę

Źródło: Sony

Jestem subskrybentem PS Plus od prawie samego początku jego istnienia. Nigdy nie włączałem automatycznego odnawiania, zawsze pozwalałem na wygaśnięcie abonamentu i odnawiałem go po kilku dniach kodem lub kartą zakupioną w sklepie fizycznym. Za każdym razem wszystkie gry, które miałem przed każdym wygaśnięciem po prostu odnowiłyby swoje licencje i mógłbym w nie grać jak zawsze. W zeszłym miesiącu, pośród wszystkich wiadomości o zamknięciu/nie zamknięciu sklepu, pozwoliłem mojej subskrypcji PS Plus wygasnąć na 3 dni, po czym, tak jak zawsze, ją odnowiłem. Dziś włączyłem moją starą, dobrą Vitę i nie mogłem uruchomić żadnego tytułu (prawie wszystko co mam to tytuły z Plusa. Kupiłem tę konsolę specjalnie dla wszystkich tytułów z PS Plus, które zgromadziłem). Próbowałem je uruchomić, reaktywować Vitę, otworzyć PS Store, ale wszystko wygląda tak, jakbym nigdy tych gier nie miał. Spróbowałem zrobić to z poziomu mojego PS3 (do którego dodałem 1 TB HDD tylko po to, aby móc przechowywać większość moich tytułów z PS Plus) i dzieje się dokładnie to samo.

Nie tak dawno mieliśmy do czynienia ze swego rodzaju zamieszaniem związanym z zamykaniem PlayStation Store na wybranych konsolach. Komunikaty Sony dla części użytkowników wydały się dosyć niejasne, co wywołało niemałe problemy. Swoją smutną historią postanowił podzielić się jeden z internautów.Utrata swojego dziesięcioletniego dorobku nie należy raczej do wydarzeń, na które ktoś czeka z niecierpliwością. Jak się okazuje, użytkownik o pseudonimie „edunogueira” właśnie pożegnał się ze swoją kolekcją gier zbieraną przez niemalże dekadę. Jak w ogóle do tego doszło? Tutaj niezbędna jest znajomość całej historii.Z postu opublikowanego na Reddicie wyczytać możemy:Część osób spytała się użytkownika czy próbował po prostu przywrócić licencje poszczególnych gier. Jak się okazuje, ten zabieg nic nie pomógł. Jedyną opcją jest więc skontaktowanie się z Sony i wyjaśnienie całej sytuacji. Osobiście myślę, że uda mu się odzyskać utracone gry – raczej trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym bezpowrotnie wszystko straci. Na razie jeszcze jednak nic nie wiadomo.Źródło: Reddit / Foto. Sony