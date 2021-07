FIFA 22 na PC to kpina EA z graczy z co najmniej dwóch powodów

Tak nie powinno być.

FIFA 22 z HyperMotion tylko na konsolach

FIFA 22 z limitem aktywacji na Steam

FIFA 22 została oficjalnie zaprezentowana, a jej premierę zapowiedziano na 1 października 2021 roku. Symulator piłki nożnej od EA Sports ma zwiastować rewolucję, a wyrazem tego jest m.in. nowa technologia HyperMotion. Problem polega na to, że ta... będzie ekskluzywna tylko dla wybranych platform. Użytkownicy komputerów osobistych są traktowani po macoszemu nie tylko w tej kwestii.FIFA 22 trafi na większość najpopularniejszych platform do gier. Piłka kopana w wydaniu EA zagości zatem na konsolach PlayStation 4 i 5, Xbox One i Xbox Series X/S, Google Stadia oraz komputerach osobistych. Cały wic polega na tym, że użytkownicy pecetów dostaną wersję okrojoną o flagową funkcję. Tak jest, FIFA 22 na PC pojawi się bez technologii HyperMotion.HyperMotion ma sprawić, że w grze pojawią się tysiące nowych, realistycznych animacji, a system fizyki ma być bliższy perfekcji niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego EA Sports uznało, że osoby korzystające z komputerów osobistych nie będą mogły z niego korzystać? W przypadku FIFA 21 firma twierdziła, że gracze mają... "za słabe komputery". Wydaje się, że i tym razem producent sięgnie po tą wymówkę, choć do tej pory wciąż tego nie zrobił. Jeszcze.To nie koniec zastrzeżeń do FIFA 22.Internauci zwrócili uwagę na ciekawy detal widniejący na stronie FIFA 22 w sklepie na platformie Steam. Widać tam komunikat o zabezpieczeniu DRM i tekst o tym, że limit aktywacji wynosi "1". Może być zatem tak, że aktywacja produktu będzie ograniczona wyłącznie do jednego komputera i posiadacz gry nie będzie mógł cieszyć się nią jednocześnie na laptopie i komputerze stacjonarnym.