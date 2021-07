Cyberpunk 2077 sprzedaje się lepiej niż GTA V

Wynik robi wrażenie.

Cyberpunk 2077 nie ma łatwego żywota. Praktycznie od dnia premiery produkcja polskiego studia boryka się z problemami, których inni deweloperzy chcieliby za wszelką cenę uniknąć. Na szczęście sytuacja powoli się stabilizuje. Niedawno nawet pozycja powróciła do cyfrowego sklepu PlayStation Store. Jak się okazuje, wiele osób skorzystało z tej okazji.Krótko po premierze Sony zdecydowało się na usunięcie Cyberpunka 2077 ze swojego sklepu. Powodem była oczywiście jakość produkcji – zwiedzanie Night City było praktycznie niemożliwe na podstawowej wersji PlayStation 4. Od tamtego momentu opublikowano jednak nieco poprawek zwiększających komfort zabawy.W zeszłym miesiącu doczekaliśmy się hucznego powrotu Cyberpunka 2077 do PlayStation Store . Nie było do końca pewne czy gra ponownie podbije serca użytkowników, lecz najnowsze dane udostępnione przez japońskiego giganta nie pozostawiają złudzeń. Produkcja od CD Projekt RED została najlepiej sprzedającą się czerwcową grą na konsolę PlayStation 4.Sony opublikowało specjalne zestawienie wyników na rynku amerykańskim oraz europejskim i. Tym samym zdeklasowane zostało m.in. GTA V, które objęło trzecią pozycję. Wyprzedzone zostało nawet przez FIFĘ 2021, lecz tutaj zapewne wpływ na sprzedaż miało zakończone już EURO 2020.Oczywiście nie wiadomo ile dokładnie kopii Cyberpunka 2077 zakupiono w minionym miesiącu. Nie da się jednak ukryć, iż mamy do czynienia z optymistycznie napawającą informacją i pozostaje mieć nadzieję na dłuższą dobrą passę polskiego studia. Warto też przypomnieć, że „wkrótce” zadebiutuje specjalna wersja gry na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S wykorzystująca potencjał nowej generacji.Źródło: Sony / Foto. CD Projekt RED