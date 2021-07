Bridge Constructor The Walking Dead i Ironcast za darmo na Epic Games Store

Bridge Constructor: The Walking Dead - zbuduj most i ucieknij przed zombie lub wyeliminuj żywe trupy

Jeśli lubicie gry teoretycznie z pewnego typu akcją, ale raczej nastawione na rozwiązywanie problemów i pewną kreatywność, to powinny przypaść wam do gustu tytuły oferowane przez najbliższy tydzień przez Epic Games Store. Szczególnie pierwszy z nich, który jest całkiem świeży i opiera się na dwóch popularnych seriach.Na pewno kojarzycie serię komiksów The Walking Dead, szczególnie przez wpływ powstałych na ich bazie seriali (tak, jest więcej niż tylko jeden) oraz gier. W tej ostatniej gałęzi głównie chodzi o cykl narracyjnych przygodówek od Telltale Games, choć były też tytuły stawiające na akcję. Możliwe też, że obiła się wam o uszy seria dość prostych gier Bridge Constructor, która jak sama nazwa wskazuje polega na stawianiu przepraw przez rzeki lub kaniony.Poza klasycznymi czy nieco bardziej zwariowanymi odsłonami, producenci cyklu idą na współpracę z różnymi brandami, czego owocem są Bridge Constructor Portal i właśnie omawiany Bridge Constructor: The Walking Dead. Do rozgrywki w zwyczajne budowanie mostu, który musi wytrzymać przejście naszych bohaterów lub pojazdów, dodano kilka mechanik. Nie raz unicestwiamy zombie elementami otoczenia, a ocaleni mogą wykonywać pewne polecenia jak np. idź, użyj (dostajemy aktywne elementy otoczenia), strzelaj itp. To już zacznie więcej niż tylko projektowanie mostów. Co ciekawe, tytuł miał swoją premierę jesienią 2020 roku, więc jest naprawdę świeży.Ciekawa stylistyka i turowa rozgrywka okraszone ręcznie rysowaną grafiką. Ironcast rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości lat ’80 XIX wieku, gdzie główną siłą wojskową są kroczące mechy napędzane parą. Podczas walki gracz musi decydować o uruchomieniu danych systemów i broni swojej maszyny za pomocą tworzenia węzłów zasobów. Sami też spersonalizujemy swoją machinę kroczącą pod nasz styl rozgrywki.Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Ironcast to gra zainspirowana pisarzami science fiction epoki wiktoriańskiej, która toczy się w alternatywnej rzeczywistości - w czasie, w którym mężczyźni w cylindrach i kobiety w kapeluszach sterowali gigantycznymi, chodzącymi wojennymi maszynami, siejąc spustoszenie wśród wrogów Imperium Brytyjskiego."Żeby stać się posiadaczami Bridge Constructor: The Walking Dead i Ironcast na Epic Games Store zupełnie za darmo (a także przyszłych promocyjnych produkcji), należy wejść na główną stronę platformy twórców Fortnite i Unreala. Po zalogowaniu się na nasze konto Epic Games, przewijamy stronę niżej, aż do sekcji nazwanej "Bezpłatne gry". Później przechodzimy na dany tytuł i klikamy w przycisk z napisem "Pobierz" rozpoczynając właściwy proces przypisywania gry do konta. Dla każdej produkcji należy zrobić to niezależnie. Alternatywnie można poszukać ich w dziale sklepu