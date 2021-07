Cyberpunk 2077 otrzyma niedługo „największą aktualizację”

Jest na co czekać.

Ogromna aktualizacja nadchodzi do Cyberpunka 2077

SteamDB picked up an update to internal testing branches of @CyberpunkGame 13 hours.



PR for Cyberpunk, claiming the “biggest update yet, with more to come,” has started appearing.



WitcherCon is also tomorrow.



As of writing, these are 3 unconnected events. pic.twitter.com/wVAbBw8nSj — Tyler McVicker (@Tyler_McV) July 8, 2021

Ponad pół roku minęło od premiery gry Cyberpunk 2077. Przez ten czas doczekała się ona licznych poprawek, aktualizacji oraz – co równie ważne – powróciła do PlayStation Store . Deweloperów czeka jednak jeszcze długa droga do tego, by uczynić swoją najnowszą produkcję idealną. Nadchodzący update ma w tym pomóc.Wygląda na to, że CD Projekt RED nieco pospieszył się z ujawnieniem pewnych informacji. W sieci bowiem pojawił się przedwcześnieoznaczonej (najprawdopodobniej) numerem 1.3. Szybko został on jednak usunięty z oficjalnych kanałów. Ponownie sprawdziło się rzecz jasna porzekadło, iż w internecie nic nie ginie.Najważniejsze jest jednak to, co można z tychże spotów wyczytać. Przede wszystkim producenci obiecują, że będzie to największy update w historii. Cóż, w takim razie spodziewać się możemy naprawdę pokaźnej liczby zmian oraz poprawek. Nie zdradzono niestety więcej szczegółów, więc pozostaje czekać. Jak długo?