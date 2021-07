Atari porzuca rynek gier mobilnych. Zaskakująca decyzja

Co dalej?

Atari skupi się na grach premium

W dzisiejszych czasach swój rozkwit przeżywają produkcje mobilne . Jak donoszą wszelkie raporty, coraz więcej osób nie tylko decyduje się na pobranie tego typu gier, ale także „zainwestowanie” w nie realnych pieniędzy. Nic więc dziwnego, że deweloperzy decydują się na przenoszenie swoich kluczowych marek na smartfony. Atari postanowiło jednak podjąć decyzję wbrew panującym trendom.Przez kilka ostatnich lat. Większość z nich nie była jednak najwyższych lotów, co miało swoje przełożenie na liczbę aktywnych użytkowników i nikłe wpływy z mikrotransakcji. Wydawca w końcu przedstawił strategię rozwoju na najbliższy okres. Ta jest dosyć radykalna.Atari chce skupić się– w tym także swój autorski sprzęt, Atari VCS. Wskutek tego zamknięte zostaną serwery niemalże wszystkich produkcji mobilnych (np. RollerCoaster Tycoon Story czy Ninja Golf) oprócz tych cieszących się największym zainteresowaniem. Co ciekawe, najpierw producent postara się odsprzedać gry. Jeśli nie dojdzie do transakcji, to dopiero wtedy nastąpi kasacja.