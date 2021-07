The Spectrum Retreat za darmo w Epic Games. Łamigłówki niczym w The Witness

Rozwiąż łamigłówki na bazie kolorów i rozwikłaj zagadkę pobytu w futurystycznym hotelu The Penrose

Jak odebrać bezpłatnie The Spectrum Retreat na Epic Games Store?

W tym tygodniu Epic Games Store pozwala na bezpłatne przypięcie na stałe do naszego konta tylko jednej gry, ale z pewnością podobającej się fanom takich produkcji jak The Witness, The Talos Principle, Manifold Garden, Superliminal, Antichamber czy nawet Portal. Chodzi o pierwszoosobowy naszpikowany zagadkami The Spectrum Retreat.Wszystkie wymienione we wstępie produkcje mają charakter pierwszoosobowy i można by je nieco na siłę podciągnąć pod gry przygodowe, ale nie stoją historią, czasem wręcz jej brakuje i dostajemy tylko strzępki jakiejkolwiek opowieści. Za to w każdym przypadku mamy takie czy inne zagadki logiczne. Do tego grona można zaliczyć też The Sceptrum Retreat oferowane obecnie bezpłatnie przez Epic Games Store. W jego przypadku główną osią łamigłówek są kolory.Jak możemy przeczytać na karcie produktu - "The Spectrum Retreat to pierwszoosobowa gra pełna wymagających łamigłówek, osadzona w niedalekiej przyszłości. Budzisz się w hotelu The Penrose, spokojnym, ale dość niepokojącym schronieniu przed światem na zewnątrz. Jesteś cenionym gościem, a Twoją obecność czuć na hotelowych korytarzach i w pokojach. Eksplorując urządzony w stylu art déco The Penrose, odkrywasz tajemnice hotelu oraz niejasności związane z Twoim pobytem. Na swojej drodze do odkrycia prawdy napotykasz przeróżne łamigłówki polegające na manipulacji kolorami, niezwykłe wyzwania fizyczne oraz rosnący niepokój dotyczących Twoich prawdziwych intencji."Aby dopisać do swojej biblioteki gier zupełnie za darmo i na zawsze The Spectrum Retreat na Epic Games Store lub inne pozycje w przyszłości, trzeba udać się na stronę główną platformy. Później schodzimy widokiem niżej, aż natrafimy na sekcję z promocyjnymi darmowymi grami. Klikamy na miniaturkę interesującej nas produkcji (w tym przypadku The Spectrum Retreat) i już na jej karcie produktu aktywujemy nieco niefortunnie podpisany przycisk z napisem "Pobierz".