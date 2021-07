Kultowy Kangurek Kao za darmo. Zdobądź Kao the Kangaroo: Round 2 na Steam

Lubiana polska gra platformowa z samego początku XXI wieku bezpłatnie na Steam

Jak odebrać Kao the Kangaroo: Round 2 za darmo na Steam?

Autorzy cyklu przygód sympatycznego kangurka Kao, czyli Tate Multimedia, znów pozwalają na odebranie drugiej części serii zupełnie za darmo na Steam. Jeśli jeszcze nie macie w swojej bibliotece na Steam takiej pozycji jak Kao the Kangaroo: Round 2, to najlepiej nie zwlekać. Liczba rozdawanych kopii jest ograniczone. To zapewne akcja promująca nową część Kao the Kangaroo, która po wielu latach przerwy w cyklu, ma mieć swoją premierę jeszcze w tym roku.Przygody kangurka Kao możemy śledzić od samego początku obecnego wieku. Pierwsza część pojawiła się w 2001 roku, a obecnie omawiana Runda 2 nieco później, bo w 2003 roku. Do tej pory wyszły jeszcze w 2005 roku takie odsłony jak Kao: Tajemnica Wulkanu i dedykowane ówczesnej konsoli przenośnej Sony (mowa o PSP) Kao Chellengers, choć ostatnia tytuł nie wpisuje się w części głównej serii. To sympatyczne gry platformowe 3D polskiego autorstwa, które miały być naszą odpowiedzią na Raymana czy Froggera i inne popularne postaci z ery platformówek 3D.Jak można przeczytać na karcie produktu poprawionej reedycji Steam - "Udaj się w nostalgiczną podróż z niesamowitym i uroczym Kangurkiem Kao. Zanurz się w świecie klasycznej platformówki 3D, w której wcielasz się w Kao - odważnego kangurka. Biegaj, skacz i walcz z całą masą przeciwników." Co ważne wspierane są nowoczesne rozdzielczości czy standardowe gamepady od Xboxa lub PlayStation. Całość dostępna jest w polskiej wersji językowej z dubbingiem.Aby załapać się na promocję z darmową elektroniczną kopią Kao the Kangaroo: Round 2 na Steam, należy wejść na kartę produktu na platformie Valve () i po zalogowaniu się dodać grę do swojego konta. Alternatywnie można też ją odszukać w dziale sklepu launchera. Nie do końca wiadomo, kiedy dokładnie kończy się akcja, bo komunikaty są nieprecyzyjne.