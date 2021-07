PS Plus na lipiec to miłe zaskoczenie, ale głównie dla posiadaczy PlayStation 5

Lipcowe PS Plus zadowoli posiadaczy PS5

Źródło: Sony

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4 i PS5)

WWE 2K Battlegrounds (PS4 i PS5)

A Plague Tale: Innocence (PS5)

Okres letni to zawsze lekka posucha w kwestii nowych premier. Trudno mieć nadzieję na debiut ogromnych hitów w nadchodzące upalne miesiące, ale… to nic złego. Przez ten czas nadrobić można wiele zaległości, które nagromadziły się przez ostatnie tygodnie czy nawet lata. Z pomocą przychodzi także m.in. PlayStation Plus.Jak co miesiąc, subskrybenci abonamentu PlayStation Plus otrzymają bezpłatny dostęp do kilku interesujących gier. (Nie)stety Sony powoli przyzwyczaja swoich użytkowników do tego, iż. Dowodem na to jest oferowanie lepszych produkcji wyłącznie dla posiadaczy PlayStation 5 Co więc przygotowano w lipcu dla osób opłacających PlayStation Plus? Cóż, osoby wyposażone w PS4 i PS5 zagrają m.in. woraz– są to dosyć przyjemne produkcje, lecz nie najwyżej oceniane. Jeśli macie w swoim domu PS5, to uruchomicie, czyli świetnie przyjętą pozycję od Asobo Studio.Poniżej znajdziecie krótki opis każdej poszczególnej gry.– wtedy też można dodać produkcje do swojej biblioteki."Call of Duty: Black Ops 4 to mnóstwo realistycznych starć w trybie wieloosobowym, rozbudowany tryb zombie z trzema upiornymi przygodami dostępnymi w dniu premiery oraz tryb Blackout, który łączy uniwersum Black Ops z rozgrywką w stylu battle royale. Tryb Blackout oferuje graczom największą mapę w historii Call of Duty oraz walkę, postacie, lokacje i bronie zaczerpnięte z całej serii Black Ops.""Świat WWE staje się prawdziwym polem bitwy w szalonej, zręcznościowej grze akcji, w której uwielbiane przez fanów wrestlingu WWE Superstars i Legends walczą w interaktywnych lokacjach rozsianych po całym świecie. Rywalizować można używając specjalnych zdolności i premii w takich rodzajach starć jak Steel Cage czy Royal Rumble. Na wszystkich zainteresowanych czeka również nowy tryb fabularny przedstawiany w postaci oryginalnych komiksów, gdzie wraz z Paulem Heymanem i Stone Cold Stevem Austinem gracze mają za zadanie znaleźć kolejne WWE Superstars.""W jednej z ostatnich gier Asobo Studio gracze poznają ponurą historię Amicii oraz jej młodszego brata Hugo podczas rozdzierającej serce podróży w najczarniejszej godzinie ludzkości. Ścigani przez żołnierzy Inkwizycji i otoczeni przez stada dzikich szczurów, Amicia i Hugo muszą nauczyć się ufać sobie wzajemnie. Próbując rozpaczliwie przeżyć w starciu z przeważającym wrogiem, walczą o odnalezienie sensu w tym brutalnym i bezlitosnym świecie."Teraz pozostaje wyłącznie czekać na sierpniową ofertę PlayStation Plus. Zobaczymy wtedy czy Sony po raz kolejny przygotuje dla graczy coś ciekawego.Źródło: Sony