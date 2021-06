Pewien gracz wydał już 378 tys. złotych na Star Citizen

Nie żałuje wydanych pieniędzy.

Wydał 100 tysięcy dolarów na Star Citizen. Niczego nie żałuje

Star Citizen to powstająca już od 2011 roku gra autorstwa Cloud Imperium Games (CIG). Procesowi jej tworzenia towarzyszą kolosalne kontrowersje, bowiem autorzy większość środków pozyskują z różnego rodzaju zbiórek bezpośrednio od graczy wierzących w to, że produkcja kiedyś zostanie ukończona. Tymczasem, końca prac nie widać. Właściciele CIG organizowali zrzutki na serwisach crowdfundingowych, sprzedawali wirtualne działki w wirtualnej przestrzeni kosmicznej i regularnie sprzedają przeróżne pojazdy dostępne we wciąż nieukończonej grze. Wielu fanów Star Citizen inwestuje w zabawę ogromne pieniądze. Z jednym z nich wywiad przeprowadził Bored Gamer.Youtuberowi o pseudonimie Bored Gamer udało się porozmawiać z graczem Star Citizen o pseudonimie JP. Ten opowiedział o swojej pasji do dzieła Cloud Imperium Games i o tym, że wydał już na zabawę od 2017 roku ponad 100 tysięcy dolarów, co stanowi równowartość ok. 380 tysięcy złotych. JP nie kupił oczywiście wszystkich przedmiotów dostępnych w Star Citizen, ale kupił wszystkie, które chciał kupić.JP w swojej postawie nie widzi niczego złego. Twierdzi, że jedni przegrywają takie sumy pieniędzy w kasynach, a inni kupują wirtualne statki kosmiczne i wydają swoją "krwawicę" na gry. Twierdzi, że wielu zakupów dokonał pod wpływem chwili i emocji, ale nie żałuje choćby jednego wydanego centa. Dodaje, że gra w Star Citizen ok. 40 godzin tygodniowo i uważa, że motywuje go to do dalszych "inwestycji" w swoje konto.