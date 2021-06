Shadowrun Trilogy za darmo na GOG. Aż trzy odsłony turowego RPG cyberpunk-fantasy

Cała trylogia Shadowrun, to nietypowy klimat magii i ras fantasy w cyberpunkowym świecie

Jak odebrać pierwszą część Wiedźmina za darmo na GOG?

Szukacie tak wyglądającego banneru na głównej stronie GOG - napisy mogą się nieco różnić

/ Foto: Instalki - GOG.com

Zobacz również:

Polska platforma GOG za zakończenie Summer Sale aktualnie oferuje bezpłatnie pakiet aż trzech gier z cyklu Shadowrun. Można zgarnąć Shadownrun Trilogy, czyli Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall i Shadowrun: Hong Kong autorstwa studia Harebrained Schemes.Co się stanie, jeśli wymieszać w jednym uniwersum magię, orków, elfy, krasnoludy, smoki, wampiry, trolle (i wiele innych fantastycznych stworzeń) z nowoczesnym światem w klimacie cyberpunk? Widać na to pytanie chcieli odpowiedzieć autorzy uniwersum Shadowrun, w którym po nietypowych wydarzeniach (w tym plagach), wkroczyła magia, a zmutowana część populacji wykształciła nowe rasy. Co ciekawe, świat Shadowrun nie opiera się na jakiejś egzotycznej odległej placecie, a alternatywnej ziemskiej rzeczywistości, która rozdzieliła się z realnymi wydarzeniami gdzieś mniej więcej w obecnych już nowoczesnych czasach.Od strony rozgrywki mamy do czynienia z dość klasycznie poprowadzonym RPG o widoku w rzucie izometrycznym i turowym systemie walki. Sterujemy drużyną składającą się z postaci o różnych klasach brnąc przez kolejne misje i przemierzając nowe tereny. Oczywiście fabuła czy wybory są ważne w grze, ale tytuł jest w dużej mierze nastawiony na taktyczne potyczki. Dodatkowo w tytułach uświadczymy całkiem rozbudowany edytor, w którym można przygotować nowe przygody dla naszych bohaterów, a także rozgrywać scenariusze stworzone przez innych.Bardzo dobrze oceniane gry z cyklu Shadowrun odbierzemy tradycyjną metodą stosowaną przez większość akcji na GOG. Nie ma sensu przechodzić bezpośrednio na kartę produktu. Najlepiej udać się na główną stronę platformy i po zalogowaniu zjechać nieco niżej, aż do banneru z promocją. Jej włączenie jest jednoznaczne z akceptacją odbierania mailingu rozsyłanego przez należącą do CD Projektu platformę GOG.Po aktywacji przycisku z napisem "Tak, odbierz grę", do naszej biblioteki będzie dołączona kopia Shadowrun Trilogy, czyli tak naprawdę pakiet składający się z Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall i Shadowrun: Hong Kong autorstwa studia Harebrained Schemes. Akcja będzie trwać jeszcze, kiedy też zakończy się wyprzedaż Summer Sale na GOG.Źródło i foto: GOG / własne