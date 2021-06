Klasyczny Wiedźmin: Edycja Rozszerzona za darmo na polskiej platformie GOG

Wiedźmin: Edycja Rozszerzona - sięgnij do początków wybitnego cyklu CD Projekt RED

Jak odebrać pierwszą część Wiedźmina za darmo na GOG?

Letnia wyprzedaż Summer Sale na polskiej platformie GOG nadal trwa. Poza różnymi zniżkami na ogromną pulę tytułów, kolejny raz GOG rozdaje zupełnie za darmo jedną z gier. Tym razem chodzi o klasyczną pierwszą odsłonę przygód Geralta z Rivii, czyli Wiedźmin: Edycja Rozszerzona.Zapewne jakiejkolwiek części elektronicznych przygód Geralta z Rivii chyba nie trzeba przedstawiać większości graczy. Jeśli jednak nie znacie nawet mniej więcej zarysu produkcji, to Edycja Rozszerzona jest najpełniejszym wydaniem pierwszej pozycji z cyklu. Produkcja miała swoją premierę jesienią 2007 roku, wiec obecnie na karku ma prawie 14 lat. Mechanika czy grafika zauważalnie się zestarzały po tak długim czasie, ale genialne przedstawienie świata, fabuła czy dialogi, wciąż sprawują się świetnie i warto wrócić do pierwszego Wiedźmina nawet po tylu latach.Tytuł jest kontynuacją przygód najbardziej znanego Wiedźmina, który mając amnezję powraca po pewnym czasie w bardzo tajemniczych okolicznościach do Kaer Morhen z amnezją. Pod koniec książek Andrzeja Sapkowskiego opowiadających o Geralcie (raczej nie będzie to duży spoiler, ale ostrzegałem) bohater zdaje się umierać. CD Projekt RED nie chciało jednak odtwarzać poprzednich przygód, a postawić na następny autorski rozdział historii. Poza samą grą, w Edycji Rozszerzonej znajdziemy ogrom dodatkowych treści. Między innymi instrukcję, artbook, tapety, przewodnik, mapy, kalendarz, komiks, awatary, muzykę z gry i inspirowaną grą, a także wiele materiałów wideo.GOG na swoich stronach przekazuje, że "Aby otrzymać tę grę bezpłatnie, wystarczy pobrać klienta GOG GALAXY i utworzyć konto. Gdy to zrobisz, przejdź do widoku "Ostatnie" i sprawdź baner u góry. Kliknij przycisk z giveawayem, jeśli zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości, aktualizacji i ofert GOG. Po chwili gra pojawi się w Twojej bibliotece gier."Dodatkowo sam sprawdziłem, że wystarczy po prostu wejść na kartę produktu na stronie GOGi po zalogowaniu się klasycznie dodać tytuł do koszyka, a później przeprowadzić zwykłą transakcję, ale bezpłatnie za zero złotych z maksymalną zniżką wynoszącą 100 proc. Launcher. Niestety nie wiadomo, do kiedy dokładnie obowiązuje promocja, choć raczej nie dłużej niż do zakończenia GOG Summer Sale w poniedziałek 28 czerwca.Źródło i foto: GOG