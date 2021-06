Horizon Chase Turbo i Sonic Mania za darmo w Epic Games Store. Retro klimaty razy dwa

Horizon Chase Turbo, czyli retro jazda jak w Lotusie lub Out Run, ale w wysokiej rozdzielczości i 3D

Sonic Mania łączy w sobie stare etapy jak i zupełnie nową zawartość z XXI wieku

Jak odebrać bezpłatnie Horizon Chase Turbo i Sonic Mania na Epic Games Store?

Ciekawe połączenie gier, które aspirują do stylistyki klasycznych tytułów. Epic Games Store w tym tygodniu serwuje nam dwie kilkuletnie produkcje, chociaż tak przygotowane, że w zasadzie można by je pomylić z tytułami jeszcze z XX wieku, szczególnie przygody Sonica.Stare wyścigi samochodowe z przełomu lat ’80 i ’90 miały swój niepowtarzalny urok. Zanim w elektronicznej rozrywce na dobre zagościło 3D zamiast płaskiej grafiki, jazda była dość specyficzna z wyłanianiem się zakrętów blisko przed naszym pojazdem, ślizgami i power-upami. Stworzony przez Aquarius tytuł Chorizon Chase Turbo pełnymi garściami czerpie z tego okresu w historii produkcji wyścigowych. Rozgrywka jest zręcznościowa, dynamiczna i bardzo retro.Kiedyś znacznie częściej mieliśmy podawany tryb lokalnego multiplayera. Chorizon Chsce Turbo zawiera rozgrywkę wieloosobową zarówno przy jednym komputerze (do 4 graczy) jak i przez sieć. Twórcy oddają nam do dyspozycji aż 12 pucharów, 48 miast, 111 torów, 33 samochody do odblokowania i 12 ulepszeń. Jak można przeczytać o oprawie wideo - "16-bitowa grafika odkryta na nowo. Gra Horizon Chase Turbo zainspirowana jest przeszłością, jednak osadzona w teraźniejszości. Pozorna estetyka wielokątów i drugorzędnych kolorów tworzy niepowtarzalny klimat." Co więcej, za muzykę odpowiada Barry Leitch, który przyłożył rękę do oprawy dźwiękowej kilku klasycznych starych gier samochodowych.Epic Games Store opisuje na karcie produktu grę słowami - "Wspaniałe połączenie przeszłości i przyszłości. Nowa przygoda pełna niepowtarzalnych bossów, rozległych środowisk 2D i klasycznej, miodnej rozgrywki. Sonic Mania przenosi wartką akcję klasycznych platformówek do nowego pokolenia, oferując piękną oprawę graficzną 2D i płynność 60 klatek na sekundę."Poza pewną poprawą jakości grafiki, Sonic Mania wygląda niemalże jak oryginalne odsłony sympatycznego szybkiego jeża Segi. Mimo to, produkcja wyszła w 2017 roku. W dużej mierze składa się z nowych etapów, chociaż jak w oryginale z widokiem z boku lub z tyłu. Jednak część plansz, to nieco przerobione klasyki jeszcze z początków serii Sonic. Dodatkowo w ramach dodatku Encore DLC możemy dokupić dwie nowe postaci, tryb Encore i rozgrywkę aż dla 4 graczy jednocześnie (w podstawie mamy do 2).Tak jak zazwyczaj przy odbieraniu promocyjnych bezpłatnych gier z Epic Games Store, musimy wejść na główną stronę platformy i zalogować się na swój profil. Przewijamy widok dużo niżej, aż zobaczymy specjalną sekcję darmowych tytułów. Wtedy przechodzimy na daną produkcję i zaczynamy właściwy proces dopisywania jej do konta po kliknięciu na przycisk z napisem "Pobierz". W przypadku kilku gier, tak jak tym razem, każdą należy dodać osobno. Alternatywnie możemy je znaleźć w dziale sklepu launcheraAkcja będzie trwać przez najbliższy tydzień aż. Od tego momentu Epic Games Store zacznie rozdawać zupełnie inny tytuł. Będzie to pierwszoosobowa gra z zagadkami The Spectrum Retreat. Wpisuje się w podgatunek, w którym znajdziemy np. The Witness albo Superliminal. Jednak w The Spectrum Retreat głównym motywem zagadek są przede wszystkim zabawy z kolorami.Źródło i foto: Epic Games Store