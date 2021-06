ARMA: Cold War Assault za darmo na GOG z okazji XX-lecia serii. Spiesz się, aby odebrać

Realistyczne Operation Flashpoint w nowych szatach, czyli ARMA: Cold War Assault

Jak odebrać bezpłatnie ARMA: Cold War Assault na platformie GOG?

Kolejne dni i kolejne darmowe gry do odebrania. Tym razem ARMA: Cold War Assault, którą można przypisać do swojego konta zupełnie bezpłatnie w polskim serwisie GOG. Promocja podyktowana jest obchodami XX-lecia marki. Dodatkowo sporo części serii jest dostępnych przy mocnych zniżkach zarówno na GOG jak i Steam.Jeśli jesteście entuzjastami takich strzelanek jak np. seria Call of Duty, to ARMA niekoniecznie do was dotrze. Studio Bohemia Interactive postawiło w niej na realizm i wysoki stopień trudności, a nie kierowanie bohaterem niczym Rambo. ARMA będąc serią powiązaną z Operation Flashpoint (prawa do niej ma Codemasters) zawiera tak naprawdę pierwszą część wspominanego Operation Flashpoint i dodatek Operation Flashpoint: Resistance, ale wydane zbiorczo już pod nazwą ARMA.ARMA: Col War Assault przenosi nas w realia konfliktu zimnej wojny, gdzie będziemy grali jako amerykański żołnierz piechoty, kierowca czołgu, a także pilot samolotu bliskiego wsparcia sił lądowych (dość wolne przeloty na niewielkiej wysokości w celu niszczenia czołgów i innych celów naziemnych), konkretnie modelu Fairchild A-10 Thunderbolt II Warthog. Dla osób, chcących mocno wprawić się w wymagających realistycznych bojach, to wciąż niezła pozycja, choć grafika zestarzałą się już całkiem mocno. W edycji dostępnej na GOG znajdziecie także elektroniczne dodatki, takie jak instrukcja, mapy, karta referencyjna, awatar i ścieżka dźwiękowa.Typowo dla gier rozdawanych w czasowych promocjach przez GOG, nie ma sensu przechodzić od razu na kartę produktu. Lepiej otworzyć główną stronę internetową serwisu GOG i po zalogowaniu się zejść nieco niżej widokiem, aż zobaczymy specjalny banner promocji. Klikamy na odbiór gry i ta powinna dopisać się do naszego konta polskiej platformy GOG. Ewentualnie możecie poszukać też produkcji ARMA: Cold War Assault w launcherze. Akcja promocyjna będzie trwać jeszcze mniej więcej przez dobę i zakończy sięŹródło i foto: GOG