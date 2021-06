3 miliony złotych za dwa skiny w CS:GO. Padł rekord gry

Dwie skórki do broni.





3 miliony złotych za skiny w CS:GO. I to tylko dwa





Apparently, two Chinese collectors just finished an IRL cash trade for a 4x Titan holo ST MW #661 & 4x Titan holo Souvenir FN Dragon Lore involving 5 million CNY ($775,000).



It sets the new record for the biggest transaction in CS:GO history. pic.twitter.com/ET4q7bsS2Z — ohnePixel (@ohnePixel) June 19, 2021

Skiny do broni w Counter Strike: Global Offensive to temat rzeka. Cyfrowe skórki pojawiły się parę lat temu i sporo namieszały. Wielokrotnie było słychać o ich rosnącej wartości oraz transakcjach, przy których można było się złapać za głowę. Nie inaczej jest tym razem.Okazuje się, że CS:GO doczekało się prawdziwego rekordu. Jeden z kolekcjonerów skinów do Counter Strike’a pochodzący z Chin kupił dwie skórki za równowartość mniej więcej 3 milionów złotych. Za co dokładnie zapłacił?Dwa skiny w CS:GO zostały sprzedane za 5 milionów juanów, czyli w przeliczeniu około 3 miliony złotych. Jeden z nich to Dragon Lore, czyli rozchwytywana niegdyś skórka do broni AWP, a druga to Case Hardened do kałasznikowa AK-47. Oba skiny przed laty były bardzo popularne w grze i już wtedy generowały ich posiadaczom ogromne zyski. To jednak nie koniec.Okazuje się, że oba opisywane wyżej skiny posiadały naklejki drużyny Titan pochodzące z turnieju ESL Major Series One Katowice 2014. Samo to podbija znacząco wartość skinów i stanowi swego rodzaju wartość sentymentalną.Skin AWP Dragon Lore jest możliwy tylko i wyłącznie do zdobycia poprzez otwarcie specjalnej skrzynki – co zdarzało się nielicznym graczom. W przypadku AK-47 Case Hardened sprawa wygląda bardzo podobnie. Zapewne skiny nie byłyby takie drogie gdyby nie fakt, że po prostu obecnie nie da się ich już zdobyć. Były one dostępne jedynie w ramach skrzynek powiązanych z dużymi turniejami wiele lat temu. Tego typu skrzynek nie da się już również kupić.Czy dwa cyfrowe skiny do gry są warte takich pieniędzy?Na to pytanie musicie odpowiedzieć już sobie sami.CS:GO i inne gry wielokrotnie udowadniały, iż cyfrowe przedmioty są w stanie osiągać astronomiczne wartości. Dużo gotówki za trochę pikseli.Źródło: Twitter / fot. Valve