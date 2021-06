Cyberpunk 2077 wreszcie powrócił do cyfrowej oferty Sony PlayStation Store

Oficjalne komunikaty umieszczone na Twitterze o powrocie Cyberpunka 2077 na PS Store / Foto: Instalki.pl - CyberpunkGame @ Twitter

Firma podkreśliła, że wciąż pracuje nad kolejnymi usprawnieniami stabilności i wydajności, więc sytuacja na PS4 zapewne jeszcze poprawi się w przyszłości. Zapewniono też, że w drugiej połowie 2021 roku (w sumie już ją mamy) zostanie wydane specjalna edycja next gen przygotowana z myślą o PlayStation 5, która będzie darmowa dla wszystkich posiadaczy standardowego wydania z PlayStation 4 (zgodnego także z PS5). Podobny ruch planowany jest też dla edycji dedykowanej Xbox Series X i Xbox Series S. Także gracze mający swoją standardową kopię dla Xbox One (w tym Xbox One X) mogą liczyć na bezpłatną next-genową aktualizację.Źródło i foto: CyberpunkGame @ Twitter