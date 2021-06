Battlefield 4 z ogromnym zainteresowaniem. EA rozdaje darmowe DLC

Battlefield 4 zyskał nowe życie

Kupując zestaw ulepszeń pojazdów, uzyskasz natychmiastowy dostęp do ulepszeń dla pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych ze wszystkich poziomów gry podstawowej. Zestaw zawiera pakiet ulepszeń lądowych i wodnych oraz pakiet ulepszeń powietrznych. Nieważne, czy dopiero zaczynasz przygodę z Battlefield 4, czy chcesz nadrobić stracony czas – dzięki pakietom szybkiego dostępu bez trudu dotrzymasz kroku weteranom Battlefield. Otrzymasz dostęp do potężnego wyposażenia oraz premii, których zdobycie wymagałoby długich godzin gry.

Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z oficjalną zapowiedzią gry Battlefield 2042. Większość fanów zareagowała pozytywnie na pierwszy zwiastun, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania samą marką. Użytkownicy szturmem rzucili się na poprzednie odsłony.Najbardziej zyskał Battlefield 4. Gracze masowo zaczęli wchodzić na serwery, co niestety przyczyniło się do ogromnych kolejek. Electronic Arts zareagowało dosyć szybko na problem i zdecydowało się na zwiększenie przepustowości. W ten sposób przyciągnięto jeszcze więcej osób. Nic więc dziwnego, iż wydawca postanowił wykorzystać taką okazję. Na platformie Steam udostępniony został bezpłatnie. Jak możemy wyczytać z jego opisu:Regularna cena dodatku wynosi 54,99 złotych, więc mówimy o naprawdę świetnej ofercie. Oczywiście raczej mało osób skusi się na kupno podstawowej wersji gry wyłącznie z racji darmowego zestawu ulepszeń pojazdów, ale z pewnością, którzy postanowili do niej wrócić.Sam dodatek zgarnąć można– jest jeszcze więc nieco czasu. Jeśli zaś nie interesują Was poprzednie odsłony cyklu, to przypominamy, iż. Gra zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X|S.Źródło: Steam / Foto. EA